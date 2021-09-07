疫情反彈 赴中健康碼新規本周上路

駐芝中領館僑務組組長盧曉暉。(視頻截圖)

中國 駐芝加哥總領事館僑務組組長盧曉暉表示，由於美國新冠疫情反彈，搭機到中國須先申請的「綠色健康碼」，將在本周推出多項新規，其中包括無論是否為中國公民，都須在完全接種後14天才能進行「雙檢測 」，此外，有密切接觸史、行前有症狀者，須先自我隔離觀察14天，並接受三次核酸檢測；曾確診者則需確認痊癒，並通過病毒檢測與肺部電腦掃描。

盧曉暉是在出席大芝加哥地區華僑華人聯合會(華聯會)主辦的網路座談中，介紹了上述最新信息，華聯會主席鄭征特別感謝兩位組長解答上千位與會者的相關疑問，座談會由華聯會理事長汪興無主持。

盧曉暉說明了幾項預計於本周內施行的新防疫政策，包括：

●無論是否為中國公民，完全接種14天後，才能接受「綠色健康碼」要求的雙檢測。

●曾確診新冠肺炎，或未曾確診但核酸、IgM、IgG檢測中的任何一項為陽性者，必須確認痊癒，然後將兩次間隔24小時以上的核酸檢測結果，以及一次肺部CT或X光檢查正常結果，發送到：[email protected]預審。接著須進行14天以上的自我隔離與健康狀況監測，並填寫報告，才能接受登機前的「雙檢測」。

●有密切接觸確診者、行前有疑似症狀者，必須在健康碼系統中如實報告，接著進行14天自我隔離觀察與健康檢測，填寫「自我健康狀況檢測表」，還有把三次核酸檢測結果發送到：[email protected]預審；預審通過後，才能進行登機前雙檢測。

他也提到，目前每周約有18班從美國直飛中國航班，旅客人數約4000人，包括洛杉磯起飛的國航、南航、廈門航空，還有紐約起飛的東航，此外還有舊金山起飛的美國聯合航空、達拉斯起飛的美國航空，以及從西雅圖與底特律起飛的達美航空。

因芝加哥歐海爾機場直飛中國班機仍未恢復，此間華人要到中國，大都選擇從底特律搭乘達美班機到中國，而這些乘客只能在指定的三處(芝加哥兩處、底城一處)檢驗所進行雙檢測。

有關健康碼與其他信息，可查詢駐芝中領館官網：http://www.chinaconsulatechicago.org。

簽證 組組長龔颯則回答了許多有關簽證、公證與護照相關問題，她提到，很多的申請案件，都因為提交的照片沒有符合標準而退回，導致申請人須重新送出新照片，耽誤了處理時間，她提醒大家從網路上傳照片時，一定要檢視照片大小、服裝等標準，而「由專業攝影拍攝最佳」。

龔颯也針對「人道主義簽證」做了說明，她說，疫情期間，簽證政策不斷調整，很難針對個案提出標準答案，申請人道簽證者，請務必遵照程序辦理，透過電子郵件送出申請。

當天講座的影片可上網觀看，網址：https://reurl.cc/emvbeM。