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臥底按摩院查案竟遭性侵 德州女警卻面臨更難堪處境

編譯組／綜合報導
女警麥金尼稱自己在該分局臥底執勤時遭性侵，對法官的裁決，感到「自己再次受到傷害。」(ABC畫面截圖)
女警麥金尼稱自己在該分局臥底執勤時遭性侵，對法官的裁決，感到「自己再次受到傷害。」(ABC畫面截圖)

ABC 13電視台報導，在一名法官3日駁回哈里斯縣警局第一分局長（Harris Co. Precinct 1 Constable's Office）羅森（Alan Rosen）民事訴訟後，該局四名女警打破沉默，其中麥金尼（Felicia McKinney）稱自己在該分局臥底執勤時遭性侵，對法官的裁決，感到「自己再次受到傷害。」

麥金尼在參與羅森案情被駁回一事，稱自己是性侵犯的倖存者。在律師支持下，這位被認為揭發醜聞「吹哨者」的女警說，當她得知羅森案情遭駁回時，感到「再次受傷害」。她堅持認為這起事件與金錢無關，而是為了揭發發生在她身上的事情。

2019年8月，她稱自己被派往West Holcombe大道3000號街區的按摩店Massage Heights擔任臥底警員。當時第一分局正調查一名按摩師，該按摩師遭顧客投訴於按摩期間性侵該名顧客。

麥金尼3日上午說「我被命令對一名已知強姦犯，進入按摩院，執行臥底調查；但被告知我會受到襲擊，這樣其他人就不必再成為受害者。」

她說，臥底期間她遭受毆打，然後被勒令自己開車去醫院做性侵後檢查，而羅森則於同時間對外舉行記者會。

「他知道發生什麼事」麥金尼談到羅森時表示，「他是故意的，他下令，他導致我受到侵害。聽到他聲稱行動順利，我感到自己受到攻擊，他不會替他做的事情承擔責任，這真是前所未聞，我感到被孤立。」

而在案件被駁回後，羅森在一份聲明中對法官表達感謝。「正如我之前所說，我完全相信法院對這項案件的審查」羅森說「我感謝法官讓我從這件事情上解放出來，這樣我可以將全部精力放在第一分局居民需求上。」

麥金尼和其他女警在訴訟中稱，羅森坐視其打擊人蛇小組的臥底行動，升級為「以酒為媒介的性剝削遊樂場。」這些女警還聲稱「他們在臥底執法行動中，遭酒醉的男指揮官騷擾和傷害。」

儘管羅森在此案能全身而退，美國地方法院法官Kenneth M. Hoyt允許對其餘被告包括助理局長Chris Gore和巡佐Shane Ridgon提起訴訟。

麥金尼律師在聲明中說，「雖然羅森能保護他的利益，但他的行為仍是訴訟的重要部分。」

性侵 美國

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