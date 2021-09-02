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最嚴堕胎「心跳法」生效前一天 德州婦科診所開到午夜

編譯組／綜合報導
「心跳法案」上路，德州一家診所即唱空城計。(The Texas Tribune)
「心跳法案」上路，德州一家診所即唱空城計。(The Texas Tribune)

全美最嚴苛的德州SB 8「心跳法案」1日正式上路，許多墮胎提供者和患者面臨嚴峻考驗。不少德州人除尋找外州墮胎可行性外，也逐漸以相較不安全的「自行管理墮胎」方式解決。

根據該法，德州境內婦科診所1日起將無法繼續為「懷孕6周以上的女性」實行人工流產手術，除有立即性且需要嚴格報告的緊急醫療狀況外，亂倫、強暴、性犯罪受害者們的墮胎選擇，都無法豁免於該法。

心跳法還允許德州居民對協助妊娠六周以上婦女墮胎的醫護人員以及相關人士提告，若訴訟成功還將會獲得1萬元獎金。

德州紀事報(The Texas Tribune)報導，醫師庫馬爾（Bhavik Kumar）通常每日在休士頓計劃生育選擇中心（Planned Parenthood Center of Choice in Houston）進行20到30起墮胎手術。

他說，法案生效前幾天患者明顯增多，但1日當天，他只看到六名患者，他不得不拒絕其中一半人墮胎。

醫學和法律專家表示，法案中的術語有誤導性，因「胚胎在妊娠六周的發育階段中並沒有心臟」。

「這是德州最糟糕的一天，除擔心德州婦女，也擔心這一浪潮會影響全美」曾擔任美國計畫生育聯合會主席的婦女權利活動家Cecile Richards說。

她說，這是邪惡的法案，不僅剝奪人們一夜之間擁有近半世紀的權利，且賦予其他人「可交人上去」的權利，

奧斯汀Whole Woman's Health診所至1日下午，候診室空無一人。當天只有12名患者出現，醫師不得不將其中三人拒於門外，因為從胚胎中檢測到心跳。

福和市的Whole Woman's Health診所，工作人員31日忙碌到午夜，當天看了100多名患者，「許多患者當天震驚得知，若手術安排在一天後便無法進行。」

該診所工作人員建議不要將患者轉介至外州，因擔心這樣做可能會被視為「幫助女性尋找非法墮胎」而違反SB 8法案。但在Planned Parenthood中，律師認為此行為不會觸法。

而據奧克拉荷馬甚至明尼蘇達州，部分診所幾週前就收到來自德州孕婦提供資訊的要求。部分患者開始使用可能不需醫師參與的墮胎方式。

奧斯汀德州大學公共事務學院教授Abigail Aiken表示，「自行管理墮胎」（Self-managed abortion）指的是患者在傳統醫療保健環境之外尋求墮胎的作法，此情況在德州已有增加，不少人從遠程醫療網站和線上藥房買墮胎藥。

然而由德州議會通過的SB 4號法案，阻止提供者在懷孕七週開出藥物流產處方，1日交由德州州長艾伯特（Greg Abbott）簽署。

其他德州人也正採取不同路線。一名不願透露姓名的德州人說，她和丈夫決定接受輸卵管切除手術，防止懷孕。

庫馬爾說，他不確定聯邦法院最終是否阻止該法案，但他擔心若法律持續太久，懷孕的德州人死亡率會上升。

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