疫苗議題引發爭執 伊州男掏槍怒轟老弟頭部致死

68歲的卡維特因新冠疫苗問題，憤而開槍射殺51歲的弟弟蓋曼。(馬薩克郡警長辦公室)

儘管多個研究顯示，接種新冠疫苗 將有助於感染病毒，一旦染疫也可望減輕症狀，但直到現在，是否施打疫苗仍然是引爆不少家庭爭吵的起火點，伊利諾州南部的一對兄弟，日前更因對疫苗問題爭論不休，導致68歲的卡維特(Larry D. Cavitt)火氣太大失控，竟然掏槍射殺51歲的同母異父弟弟蓋曼(Joseph E. Geyman)。

伊州 強森郡(Johnson County)法院以謀殺罪及使用武器嚴重攻擊罪，對卡維特提出起訴。

該郡警長蘇普澤克(Pete Sopczak)說，這兩兄弟是住在隔壁的鄰居，在卡維特掏槍行兇前，跟蓋曼因為新冠疫苗起了嚴重爭執，之後，卡維特拿出手槍對著蓋曼頭部開槍，蓋曼當場死亡。

蘇普澤克說，這宗槍擊案是發生在強森郡的隧道山村，該村距離肯塔基州西北部的帕迪由卡市(Paducah)約40哩，他也提到，蓋曼有四個孩子，本來計畫今年年底退休 ，「這起命案的發生，完全沒有意義」。

卡維特日前繳交保釋金後，已經從馬薩克郡(Massac County)監獄獲釋，法官命令他不能再持有槍支，也不准他與蓋曼的遺孀及四個孩子接觸。

此案目前排定於9月15日預審，目前還不清楚卡維特是否有律師幫他辯護。全案現由強森郡警長部門與伊州州警聯合調查中。