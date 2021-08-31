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德州網紅女模自宅殞命 陌生佛州男子陳屍成謎

編譯組／綜合報導
社交媒體上相當活躍的模特兒，33歲的Janae Gagnier，被發現死於里奇蒙公寓內。（ABC 13截圖）
社交媒體上相當活躍的模特兒，33歲的Janae Gagnier，被發現死於里奇蒙公寓內。（ABC 13截圖）

在社交媒體Instagram上相當活躍的模特兒、33歲的Janae Gagnier，日前被發現陳屍於里奇蒙（Richmond）公寓中。福遍縣（Fort Bend County）法醫31日告訴ABC 13，此案很明顯為謀殺後自殺案件，死者被發現勒死，且遭受創傷性腦震盪。全案動機不明。

里奇蒙警局稱，在社交平台上又稱梅賽德斯默爾小姐（Miss Mercedes Morr）的Gagnier，其家人8月29日下午沒收到她的消息後，要求警方前往她獨居的公寓查看。

當警務人員抵達Gagnier位於5200 Pointe Weste Circle的Cortland公寓時，Gagnier父親也在場。他和警察一起進入公寓，發現他女兒和34歲男子Kevin Alexander Accorto的屍體。

Accorto的死因被裁定為自殺，法醫說他的死因是「多次遭到尖器造成的外傷」。該男子來自佛羅里達州

警方在31日最新消息中表示，該公寓並無被強行入侵的跡象。

女模家人表示不認識該男子，相關單位認為兩名死者應無關係，但試圖了解Gagnier和Accorto彼此是否有其他關聯。警方並未公布有關公寓的情況，與是否有任何物品被拿走等相關訊息。

Cortland公寓內鄰居告訴ABC 13電視台，該綜合大樓安靜且安全。居民Field Ledford說，「知道可能有人闖入屋內，有些令人驚訝，因我認為這種事情不會發生在這裡。」

Gagnier在多個社交平台上擁有大量粉絲，其中僅Instagram就有260萬名追隨者，引發粉絲議論。

警察 佛羅里達州

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