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去年疫情逃過一劫 今年火雞個頭大

奧斯汀訊
中小型火雞隻去年暢銷，今年只剩大個頭。(Unplash網頁)
中小型火雞隻去年暢銷，今年只剩大個頭。(Unplash網頁)

感恩節大餐的主角火雞，受新冠疫情影響，中小型雞隻去年暢銷，今年只剩大個頭。但缺的不只是火雞，瓶裝水、冷凍熟食、消毒濕巾、感冒藥、鋅補充劑都缺。今年的感恩節和耶誕購物季缺貨情況會很普遍。

感恩節「火雞」，今年可能出現只能買到大火雞的窘況。傳統上14磅的火雞是最暢銷的，去年CDC建議不要邀請親友到家中作客，所以個頭小的火雞變成最暢銷，許多去年已經長到14磅的火雞逃過一劫，今年牠們個頭特別大，多數已到20磅以上，因此今年感恩節中小型的火雞會缺貨，有些超市準備買進大隻火雞，然後切成兩半出售，不過這種對半切開的賣相不佳，可能不會受消費者歡迎。

由於消費者囤積、勞力短缺、貨輪壅塞以及原料不足，引發超市貨架空洞越來越多的情況，市場專家預測今年年底的感恩節和耶誕購物季缺貨情況會很普遍。

在休士頓港的外海上，停泊著許多遠洋貨輪，港口的勞力不足，卸貨工作進行得很緩慢，有些商品已經缺貨很久，使得零售商心焦如焚，每多停泊一天，貨運費用又多一些，這些多出的成本最後勢必轉嫁在消費者身上。許多超市經理指出，供應鏈出現脫節情況，包括某些罐裝食品和瓶裝飲料，工廠只能提供40%的訂貨量，以致貨架上出現許多空洞。

目前有五大類的產品缺貨情況最嚴重：瓶裝水、冷凍熟食即烹調好的餐食(pre-cooked meal) 、消毒濕巾(disinfecting wipe) 、感冒藥(cold medicine) 、鋅補充劑(zinc supplement) 。在去年的避疫期間，很多人熱衷下廚燒菜，這股熱潮已經大幅降溫，現在消費者是購買烹調好的餐食，回到家放進微波爐熱了就吃。鋅補充劑據說可以增強抵抗力，是消費者爭相購買的營養品。

去年逃過一劫的火雞，今年長成大個頭。(Pexels網頁)
去年逃過一劫的火雞，今年長成大個頭。(Pexels網頁)

疫情 供應鏈 零售商

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