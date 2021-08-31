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房東拒收補償金強行逐客 年輕夫妻慘與幼女分離

編譯組／綜合報導
休士頓Tilley和Outhouse夫妻遭房東驅逐，家具被扔到外面。（休士頓公共媒體）
休士頓Tilley和Outhouse夫妻遭房東驅逐，家具被扔到外面。（休士頓公共媒體）

休士頓公共傳媒（Houston Public Media）報導，由於房東拒絕接受休士頓與哈里斯縣（Harris）租金減免計劃，休士頓夫婦Philip Tilley與Christine Outhouse遭房東驅逐，不得不與他們18個月的女兒分開。

兩人申請休士頓-哈里斯縣租金減免計劃，希望他們與女兒Parker免於失去位於Westheimer路上的Arbors公寓，那是一個擁有360個單位的龐大公寓社區。

他們的申請獲得批准，房東也收到近7000元支票，但根據法庭紀錄，房東決定歸還這筆錢，驅逐他們。

Tilley與女兒在7月一個炎熱的上午正看著電影時，約十多名警察和搬運工來到他們住處。「我不知道發生什麼」Tilley說，「我只能儘可能抱著女兒。」

法庭紀錄顯示，這對夫妻提交一份表格，以在疫情期間，受聯邦疾控中心（CDC）全國暫緩驅逐保護，但房東的律師認為這並不適用於他們。最後哈里斯縣法官裁定房東可驅逐他們。

Tilley說，搬家當天，工人把他們所有東西扔在垃圾袋內，他們的狗在炎熱的天氣中，被綁在門外一根柱子上。

「許多人靠過來，拿走他們想拿走的東西，你甚至沒機會做什麼。」Tilley說，「我們的車只能裝下我、Christine、女兒和狗，沒有多少空間可放其他物品。」

Outhouse說，他們的一位朋友打電話給兒童保護服務處，舉報說他們在被驅逐一事上撒謊。

兩人不斷尋找附近便宜旅館，兒童保護服務工作人員探視旅館，並告知他們該旅館不適合小嬰孩。Outhouse的家人擔心小女孩被送到寄養所，從紐約連夜開車到休士頓接Parker回紐約。

自新冠肺炎疫情以來，哈里斯縣有3萬8000多起驅逐案，同期查維斯（Travis）縣僅提交1500多起。與奧斯汀在內的全國其他城市不同，休士頓沒有暫緩疫驅逐的地方法規。

他們的律師David Sadegh說，他們正在上訴法庭與房東抗爭。

這對夫婦說，一名法官命令房東讓他們搬回公寓，但公寓已有其他房客入住。律師聯繫房東，希望在同樣社區中替這家人找到其他住處。

Tilley和Outhouse日前遭房東驅逐，被迫與18個月大女兒分開。（休士頓...
Tilley和Outhouse日前遭房東驅逐，被迫與18個月大女兒分開。（休士頓公共媒體）

房東 休士頓 旅館

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