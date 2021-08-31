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預測虛擬貨幣會跌到0 億萬富翁鮑爾森看好房市

奧斯汀訊
億萬富豪鮑爾森看好房市，但看衰比特幣。(John Paulson臉書)
億萬富豪鮑爾森看好房市，但看衰比特幣。(John Paulson臉書)

十多年前看衰房市而獲得暴利的億萬富豪鮑爾森(John Paulson) ，日前預測虛擬貨幣最終會跌到0，他建議投資人把資金放在貴重金屬和房地產方面。

中國政府從4月下旬開始嚴格限制虛擬貨幣挖礦企業的營運後，德州因為電費低廉成為全球的新挖礦中心，許多中國公司來到德州設點。彭博社財富版(Bloomberg  Wealth)30日(周一)刊出的報導中，鮑爾森投資公司(Paulson & Co.)總裁鮑爾森預測，在投機心態冷卻、使用範圍縮小之後，各種虛擬貨幣最終都會跌到一文不值。

鮑爾森在2008年金融海嘯爆發之前，宣告房地產已成泡沫危機，並對房市投資做短，海嘯爆發後鮑爾森賺得暴利，從此成為金融界的知名人物。鮑爾森不但不建議投資人購買比特幣(Bitcoin)之類的虛擬貨幣，他甚至不建議做短，因為暴漲暴跌的情況經常出現，會搞得投資人心神不寧。他認為全球黃金的數量極為有限，當股市因為通膨失控開始震盪時，金價必然大漲。另外，他建議手頭有10萬元以上閒錢的人投資在房市上，美國房屋市場目前極度供不應求，房市還會有相當長的榮景。

另外，德州中部與西部偏僻地區，已有許多家大規模的虛擬貨幣挖礦企業營運，成千上萬的電腦日夜不停的解題，希望能挖到礦塊，州政府原本希望這些公司在本地多雇人手、促進就業，但這些電腦需要的人力很少，讓官員十分洩氣，因此他們對鮑爾森的預測應該不會感到憂慮。

過去幾年德州房價已經漲了許多，但價格仍比加州、紐約州便宜，鮑爾森特別建議還沒有自住屋的人買房，除了房子會大幅增值之外，房貸利息還可以抵稅，又可省掉租屋月付款，可謂一舉三得。

虛擬貨幣 鮑爾 投資

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