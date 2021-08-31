CDC：伊州教會夏令營爆感染 180人確診 22人完全接種

CDC最新報告顯示，伊州6月下旬的一場教會夏令營與會議活動，造成180人感染新冠病毒，其中22人完全接種。(pexels)

聯邦疾病防治中心CDC 於8月31日公布，伊利諾州中部的一場教會夏令營及會議活動，導致多達180人感染新冠病毒，其中有22人完全接種。

CDC報告指出，這場夏令營是在6月下旬舉行，而到8月13日為止，於羅許威爾市(Rushville)舉行的這場聚會，最終導致180人染疫，其中又以在斯勒郡(Schuyler)、亞當郡(Adam)的居民感染人數最多，報告顯示，180名染疫者中，有122人曾參加該營隊活動，另58例是因密切接觸了參加會議者而感染病毒。

聯邦疾病防治中心說，該營隊的參與者，在抵達營地前不需要提供疫苗 接種證明，也不用繳交病毒檢測陰性報告，口罩也未列入攜帶物品清單之中。

夏令營的成員主要以14到18歲為主，大家一起在營隊舉行期間共宿共餐。

CDC說，335名的露營參加者中，有26%確診；而同時間在另一個場地舉行的該教會會議，則約有500人與會，加上30名工作人員，該會議也不需要提交接種證明或檢測陰性報告，且不要求戴口罩。確診的100多人中，有五人因病況嚴重送醫治療，無人死亡，而接種疫苗後感染病毒者，無一人因此住院。

報告提到，由此案例也說明了接種疫苗者會傳播新冠肺炎病毒，因為參加營隊與會議受感染的122人中，有18人完全接種，而這18人染疫後，將病毒傳給其他八名親密接觸者，這八名染疫者中，有四人完全接種。

CDC也對其中31名染疫者進行樣本檢測病毒序號，發現約有87%的染疫者攜帶病毒變異株Delta。

CDC說，此宗群聚感染所已有這麼多人受波及，主要因為Delta的高傳染性。

此外，聯邦報告指出，到8月7日為止，伊州提供住宿的夏令營中，至少爆發了21宗疫情，因此任何群聚活動，加強篩檢並要求與會者先打疫苗，並戴口罩、保持距離，才能有效防止病毒擴散。