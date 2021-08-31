無證客下毒手 殘殺愛州女大生棄屍 判終身監禁不得假釋

愛阿華大學20歲女大學生堤比茲。(美聯社)

經過長達三個多月的開庭審理，於2018年殺害20歲女大生茉莉.堤比茲(Mollie Tibbetts)的無證客里維拉(Cristhian Bahena Rivera，27歲)，30日由愛州聯邦法院法官葉慈(Joel Yates)宣布判處無期徒刑，且終身不得假釋，此判決結果，也為這件激起公眾對無證移民憤怒的案件畫上句號。

前農場工人里維拉於庭上作證時說，他在10幾歲時從墨西哥非法來到美國 ，由於愛州沒有死刑，所以一級謀殺罪的最重刑期為不得假釋的終身監禁。

葉慈於法庭上直接拒絕了辯方提出其他相關人等也應對罪刑負責的說法，也拒絕辯方提出重新審判的建議，「里維拉，你，只有你，永遠改變了那些愛堤比茲者的生活」。

堤比茲的母親卡爾德伍德(Laura Calderwood)的聲明也在法庭上宣讀，「茉莉只是一個想在2018年7月18日安靜跑步的年輕人，你卻選擇了使用暴力與虐待結束她的生命」，她還提到，獲知女兒死訊時，最難過的是把這項噩耗告訴女兒的奶奶，老人家不敢相信有人會「傷害一個美麗、充滿活力與希望的年輕人」。

她也提到，這起謀殺案，導致西語裔工人在恐懼中害怕遭牽連而逃離該地區，導致茉莉的男友無法給出已經買好的訂婚戒指，導致茉莉的父親永遠無法陪著唯一的女兒走過婚禮紅毯，而卡爾德伍德自己再也無法看到女兒成為母親。

堤比茲是在2018年的7月18日外出跑步後失蹤，當時她在愛州的小鎮家鄉布魯克林(Brooklyn)的一家托兒所打工，由於家人與同事都無法聯繫上堤比茲，報警後數以百計的警察 、志願者在小鎮進行地毯性的搜查，然而經過好幾周仍一無所獲。

警方後來透過一位民眾提供的監視器影片發現，在附近牛奶場工作的里維拉涉有重嫌，因為堤比茲當天在戶外跑步期間，里維拉所駕駛的紅色雪佛蘭(Chevy Malibu)轎車，曾多次駛過堤比茲身旁。

經過長時間審訊，里維拉帶著警察到當地一處玉米田找到堤比茲遺體，屍檢發現女大生被捅了好幾刀。

里維拉陳述，他接近堤比茲是因為覺得她很有魅力，但堤比茲卻威脅要報警，因此他毆打了受害者，堤比茲暈了過去，後來他就把女大生扛到自己的後車廂。

檢察官 指控里維拉意圖性侵堤比茲，因受害女屍體被發現時，僅穿著襪子與運動胸罩，且雙腿是張開的，檢方後來根據監控影片，以及兇嫌供詞，加上後車廂有堤比茲血跡的DNA立案，檢察官布朗(Scott Brown)說，兇嫌判處無期徒刑是「罪有應得」。

儘管里維拉律師曾一度辯稱嫌犯是遭人綁架而被迫埋屍，但12名陪審團成員一致認定里維拉有罪。