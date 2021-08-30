我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最後一批美軍撤出阿富汗 20年戰爭畫下句點

教育部對5州禁止學生到校戴口罩啟動侵權調查

叛逆媽養活四兒只靠拾荒 秘訣好簡單 網路吸粉200萬

休士頓訊
提法妮雪利檢東西回家，像挖到寶。(紐約郵報／ZUMAPRESS.com)
提法妮雪利檢東西回家，像挖到寶。(紐約郵報／ZUMAPRESS.com)

32歲德州女子辭去餐館工作，和丈夫一起做「垃圾箱撈寶」(dumpster diving) ，他們每周可以賺到1000元，她也因此成為抖音TikTok網紅。

紐約郵報報導，提法妮雪利(Tiffany She'ree)是四個孩子的媽，但她的外型充滿了叛逆氣息，金色的頭髮染成粉紫，兩隻手臂上滿是刺青。2017年她在YouTube上看到一段視頻，有人教網友如何到商家後面的大垃圾箱裡撈寶，她看了深感興趣，於是實際出馬嘗試，在那一趟出擊中，她找到許多護膚品和化妝品，如果到店裡購買，要花掉1200元。

從那時起她就深迷此道，去年她辭掉餐館的工作，和38歲的丈夫羅契(Daniel Roach)把垃圾箱撈寶當成全職工作，周一到周五小孩去上學時，他們穿上破舊衣服，開著大皮卡到Victoria's Secret、Party City、Ulta等商店後面，跳進大垃圾桶中翻找寶藏，周五、周六在自家車庫前擺攤出售，每周可賺到1000元，他們家裡所吃所用的東西，很多是來自撈寶。

雪利指出，很多撿到的商品，其實只是包裝有瑕疵，裡面的東西完整如新，另外有很多是顧客的退貨，店家沒辦法再賣，就丟進垃圾箱清掉，譬如最近她在Bed Bath and Beyond撿到一個750元的奢華咖啡機和好多箱未拆封的化妝品。幾年來她的撈寶短片在TikTok上廣傳，她的粉絲已有200萬人之多。

有些網友對這種撿垃圾的生活方式感到不齒，有些人說那是偷竊的行為，但雪利表示，撿垃圾完全沒有犯法，而且把好好的東西丟進垃圾掩埋場(landfill) 是不環保的，她很高興能物盡其用、減少浪費，又可以養活一家六口。

提法妮雪利從網路上得知拾荒可以賺到錢。(紐約郵報／ZUMAPRESS.com)
提法妮雪利從網路上得知拾荒可以賺到錢。(紐約郵報／ZUMAPRESS.com)
手臂滿是刺青提法妮雪利靠翻找垃扱箱養活小孩。(紐約郵報／ZUMAPRESS.co...
手臂滿是刺青提法妮雪利靠翻找垃扱箱養活小孩。(紐約郵報／ZUMAPRESS.com)

工作 TikTok 紐約

上一則

高中生參與冬春季體育活動 維州費郡公校要求打疫苗

下一則

死囚告獄方不允牧師臨終祝禱 引司法論戰再拖刑期

延伸閱讀

不招維族？ 中國快時尚品牌Shein調查「虛假」招工廣告

不招維族？ 中國快時尚品牌Shein調查「虛假」招工廣告
為拍TikTok上屋頂 土耳其女慘摔九樓喪命

為拍TikTok上屋頂 土耳其女慘摔九樓喪命
網瘋「牛奶籃挑戰」不惜從高處重摔 醫師警告恐癱瘓

網瘋「牛奶籃挑戰」不惜從高處重摔 醫師警告恐癱瘓
為拍TikTok上屋頂 土耳其女從9層樓摔落喪命

為拍TikTok上屋頂 土耳其女從9層樓摔落喪命
裘莉打破40年慣例 為聲援阿富汗少女開IG 吸粉600萬

裘莉打破40年慣例 為聲援阿富汗少女開IG 吸粉600萬
接駁車拒載大隻女 抖音網紅氣憤不平

接駁車拒載大隻女 抖音網紅氣憤不平

熱門新聞

反對戴口罩和採取其他防疫措施的男子華勒斯命喪新冠肺炎。(KXAN電視台)

鼓吹摘口罩 染疫就醫前亂投藥 德州男子終不敵新冠

2021-08-29 20:32
休士頓都會區南郊蓋文斯頓市的葛維茲旅館上吊自殺，傳聞她的鬼魂如今依舊飄蕩在501房間（Hotel Galvez & Spa網頁）

暗夜大冰櫃厚門自開　德州糖果店再現鬼跡

2021-08-24 18:06
伊維菌素已用在數千名新冠病患身上。(ABC)

藥食局反對此藥 數千新冠已用 醫師: 原本都快死了

2021-08-26 21:40
嘉年華海景號7月自蓋文斯頓出港，重啟遊輪旅遊。(蓋文斯頓港臉書)

遊輪觀光重啟後 傳出首宗新冠死亡案例

2021-08-24 18:37
華府24、25日連續發生兩起涉及警方的槍擊案件，其中一起導致一名男子身亡。（記者張筠 / 攝影）

擁槍男車停路中睡覺 華府警開槍致亡

2021-08-25 11:07
賓州官員警告當地居民，今年夏天各種蜱蟲的數量激增，包括帶有萊姆病毒的黑腳蜱(圖)，以及其他來自美國南部地區和亞洲的侵入性蜱蟲。(Getty Images)

蜱蟲激增 賓州警告：小心病毒威脅

2021-08-24 16:45

超人氣

更多 >
中國夫妻偷渡來美 疫情下失業 妻壓力過大病逝

中國夫妻偷渡來美 疫情下失業 妻壓力過大病逝
在飛機上換座位超危險？資深機長曝「致命」原因

在飛機上換座位超危險？資深機長曝「致命」原因
李連杰被點名下一個開鍘？導演喊話：趕快跑

李連杰被點名下一個開鍘？導演喊話：趕快跑
她用「男友下體」穿耳洞發炎急求助 網歪樓：吳籤嗎？

她用「男友下體」穿耳洞發炎急求助 網歪樓：吳籤嗎？
美國旅客「非必要旅行」 歐盟建議暫停入境

美國旅客「非必要旅行」 歐盟建議暫停入境