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離婚媽未打疫苗 遭芝加哥法官剝奪兒子探視權

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
越來越多離婚父母，對於孩子是否應施打新冠疫苗而鬧上法院。(Getty Images)
越來越多離婚父母，對於孩子是否應施打新冠疫苗而鬧上法院。(Getty Images)

一名芝加哥離婚婦女佛莉特(Rebecca Firlit)表示，庫克郡法官夏皮洛(James Shapiro)在月初一場有關子女撫養費的聽證會中，因為她沒有施打新冠疫苗而當庭禁止她探視11歲的兒子，該婦女已對此提出上訴。

這名39歲居住在華埠隔鄰皮爾森社區的婦女，透過律師費爾紅茲(Annette Fernholz)稱，佛莉特與前夫已經離婚七年，兩人一起共享孩子監護權，然而沒有接種疫苗就不能探視兒子，並非由前夫提出，而是法官夏皮洛的決定。

費爾紅茲說，8月初的一場有關孩子贍養的視訊聽證會中，夏皮洛詢問佛莉特是否施打了新冠疫苗，佛莉特回答「沒有」，法官就剝奪了她與兒子相處的所時間，直到她接種疫苗後才會解除該限制，佛莉特說，因為她過去有接種疫苗不良反應的紀錄，醫師因此建議她不要去打疫苗。

在皮爾森一家公司當出納的佛莉特說，她對於法官的裁決非常震驚，「我以為那場聽證會是討論子女扶養費問題」，當時法官問她有沒有打疫苗時，曾感到很困惑，她還反問法官「這與孩子撫養有關嗎？」

目前法官僅允許佛莉特與兒子通電話，「我現在每天都跟兒子打電話，兒子哭說他想我」，費爾紅茲說，希望上訴法院能夠儘快介入此案，推翻夏皮洛的裁決，「夏皮洛的決定大大超出法官司法權限」。

孩子父親杜文(Mattew Duiven)的律師萊文恩(Jeffrey Leving)說，杜文本身已經接種疫苗，他支持法官的決定，也會阻止上訴法庭翻案。

伊利諾州家庭法委員會副主席、芝加哥Kogut & Wilson律所的家庭法華裔律師湯欣宜(Stephanie L. Tang)說，過去幾個月，看到越來越多離婚夫妻因為孩子的疫苗接種問題爭吵。

她說，疫情爆發前，原來就有一些離婚父母因為子女疫苗而吵架，現在隨著各級學校開學，餐館與娛樂設施也收緊了防疫措施，更讓爸媽們對於孩子要不要接種新冠疫苗感到更大壓力。

目前她正代理一對離婚夫婦對於13歲女兒要不要打疫苗引發的爭議，孩子父親主張「疫苗影響不明，他不願意讓孩子冒險」，而前妻卻在沒有通知他的情況下，擅自讓女兒接種了疫苗。

疫苗 芝加哥 華埠

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