鼓吹摘口罩 染疫就醫前亂投藥 德州男子終不敵新冠

反對戴口罩和採取其他防疫措施的男子華勒斯命喪新冠肺炎。(KXAN電視台)

NBC 5電視台報導，一名在新冠肺炎 疫情期間，領導德州中部社區反對戴口罩 和採取其他防疫措施的男子華勒斯（Caleb Wallace），被送往醫院插管急救，28日(周六)死於新冠肺炎。

根據聖安吉洛標準時報（San Angelo Standard-Times），華勒斯已於周末去世，他的妻子Jessica Wallace在GoFundMe頁面上說，她一直發布有關丈夫病情最新消息。華勒斯今年30歲，是三名孩子的父親，Jessica肚裡正懷著第四名孩子。

2020年7月4日，華勒斯在聖安吉洛協助組織「自由集會」（The Freedom Rally）。參加活動者舉著標語，批評戴口罩、企業關閉、新冠肺炎背後的科學和自由媒體。他指出「我們對美國 的現狀並不滿意。」

今年4月，他給當地學區寫信，要求取消所有新冠肺炎措施。

Jessica說，瓦勒斯於7月26日出現症狀，但拒絕去檢測或到醫院。他服用高劑量的維生素C、阿斯匹林等， 曾自行服用動物用藥「伊維菌素」(ivermectin)，而該藥是衛生官員敦促人們不要服用。

他於上月30日被送往急診室，自8月8日以來一直昏迷，靠著呼吸器。