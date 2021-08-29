我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英美等國發表聲明：神學士同意阿富汗人離境

颶風艾妲登陸路易斯安那州 強降雨公路成河流

他們47周年遊輪婚慶 困希臘兩度隔離自嘲在監獄度過

編譯組／綜合報導
在美完全接種的奈特夫婦，卻在希臘被隔離，感到無奈。(ABC8)
在美完全接種的奈特夫婦，卻在希臘被隔離，感到無奈。(ABC8)

休士頓ABC8電視台報導，來自北德州的奈特夫婦（Johnny and Donna Knight）幾個月前計畫好至希臘群島搭乘七日郵輪，好慶祝47周年結婚紀念日，這一直是他們退休後的願望清單之一。

這對夫婦準備好疫苗接種卡，一切都按照計畫進行，直到他們抵達希臘，Donna進行新冠肺炎檢測呈陽性。

「我整個人都麻木了，你在開玩笑嗎？我簡直不敢相信，我根本沒感覺身體有任何異樣」Donna說。

當然，他們無法按計劃上郵輪，而是在希臘雅典市中心一間小旅館內進行隔離。隔離一連進行兩次，第一次十天，之後兩人再次檢測仍呈陽性，再隔離七天。

「我們互相看著對方說，我們覺得我們在監獄裡，遭單獨監禁」Donna說。

最終，這個旅程，以「雅典公寓19日」劃下句點。Johnny告訴WFAA，希臘正處於前所未有的熱浪中，他所住的地方空調嚴重不足。他們只能在公寓內來回踱步，「從住處前走到住處最後，只有12步。」每日有專人送來三餐，「很多時候，我不知道食物是什麼。」

「我們戴著口罩，試圖保持社交距離，祝賀對方周年快樂」Donna笑著說。

他們並未嘗試著聯繫大使館尋求幫助，他們閱讀聖經，在陽台上與其他滯留的美國人交談，觀賞著電視上偶爾出現的英語頻道，通過搞笑的自拍打發時間。

「我試圖讓孩子們知道我們沒事」Donna說。她說，德州的家人非常擔心。

隔離到17天時，一名衛生官員再次對他們進行檢測，「謝天謝地，兩人都轉陰。」

「我們可以回家了」Donna說。儘管沒能上郵輪，但他們確實在最後一天，進行希臘一日遊。這對夫妻很高興買了旅遊保險，這意味著幾乎可收回所有費用。

被問到「一起度過47年，這19天意味著什麼？」Johnny說「讓我們之間的關係更緊密。」

他們短期內沒有任何旅遊計畫，特別是出國旅遊，直到疫情結束。

奈特太太在隔離公寓內打地鋪。(ABC8)
奈特太太在隔離公寓內打地鋪。(ABC8)

檢測 郵輪 德州

上一則

服務警界38年 華警Jimmy Chau光榮退休

延伸閱讀

紐約這所最嚴監獄關閉 關過知名囚犯 淫魔在此自殺

紐約這所最嚴監獄關閉 關過知名囚犯 淫魔在此自殺

CDC更新指南：染疫重症高風險者 避免搭郵輪

CDC更新指南：染疫重症高風險者 避免搭郵輪
擔心阿富汗移民激增 希臘在接壤土耳其邊境設圍籬

擔心阿富汗移民激增 希臘在接壤土耳其邊境設圍籬
野火圍城 雅典現「末日景象」 希臘第2大島被切成兩半

野火圍城 雅典現「末日景象」 希臘第2大島被切成兩半
希臘滅火飛機墜毀 所幸無人傷亡

希臘滅火飛機墜毀 所幸無人傷亡
希臘野火燒不盡 總理：夢魘之夏

希臘野火燒不盡 總理：夢魘之夏

熱門新聞

休士頓都會區南郊蓋文斯頓市的葛維茲旅館上吊自殺，傳聞她的鬼魂如今依舊飄蕩在501房間（Hotel Galvez & Spa網頁）

暗夜大冰櫃厚門自開　德州糖果店再現鬼跡

2021-08-24 18:06
伊維菌素已用在數千名新冠病患身上。(ABC)

藥食局反對此藥 數千新冠已用 醫師: 原本都快死了

2021-08-26 21:40
嘉年華海景號7月自蓋文斯頓出港，重啟遊輪旅遊。(蓋文斯頓港臉書)

遊輪觀光重啟後 傳出首宗新冠死亡案例

2021-08-24 18:37
華府24、25日連續發生兩起涉及警方的槍擊案件，其中一起導致一名男子身亡。（記者張筠 / 攝影）

擁槍男車停路中睡覺 華府警開槍致亡

2021-08-25 11:07
賓州官員警告當地居民，今年夏天各種蜱蟲的數量激增，包括帶有萊姆病毒的黑腳蜱(圖)，以及其他來自美國南部地區和亞洲的侵入性蜱蟲。(Getty Images)

蜱蟲激增 賓州警告：小心病毒威脅

2021-08-24 16:45
長期新冠症候患者艾蘭森，之前還能跑半馬，但之後卻只能坐輪椅。（KPRC電視台）

長期新冠症候群 可能讓人生不如死

2021-08-26 22:06

超人氣

更多 >
「還珠格格」主要演員全出事 僅剩他全身而退

「還珠格格」主要演員全出事 僅剩他全身而退
沒去法國？趙薇被封殺後首發文 曝近況洩行蹤

沒去法國？趙薇被封殺後首發文 曝近況洩行蹤
「我愛我的工作」美陸戰隊女兵抱阿富汗嬰 成最後身影

「我愛我的工作」美陸戰隊女兵抱阿富汗嬰 成最後身影
杭州男大崩潰 同居女友姑媽3年才知她竟是女友

杭州男大崩潰 同居女友姑媽3年才知她竟是女友
最孤獨的總統…內憂外患煎熬 拜登多重危機怎解

最孤獨的總統…內憂外患煎熬 拜登多重危機怎解