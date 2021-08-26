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喬州0-17歲族群 單日確診2000 開學已逾1.3萬學童染疫

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
自開學以來，喬州已有超過1%的學齡兒童確診，全州學校出現了30多個群聚感染，卡布郡學區支持及反對強制戴口罩者還因此舉行抗議。(美聯社)
自開學以來，喬州已有超過1%的學齡兒童確診，全州學校出現了30多個群聚感染，卡布郡學區支持及反對強制戴口罩者還因此舉行抗議。(美聯社)

喬治亞州公衛署(GDH)近日數據指出，該州平均每天有近2000名兒童確診感染新冠肺炎病毒。

報告顯示，上周末該州共新增1萬6915個新確診病例和71例死亡病例。儘管公衛署並未按照年齡細分每日新增病例，但25日的0至17歲兒童七天平均病例數為1944。其中，10至17歲出現的新病例數量最多，七天平均確診數單日高達1189例。

12歲及以上的兒童符合疫苗接種年齡標準，而10歲以上的喬州兒童，只有17%接種疫苗，14至19歲年齡段，接種比率接近40%。

根據亞特蘭大都會區的學區報告，自學期開始以來，已有超過1萬3000名學童確診。而從疫情流行至今，喬州已有13萬6053名兒童染疫，其中12人不幸死亡。

美聯社報導，隨著學童病例激增，在喬州180個學區中，目前已有55個要求師生在校戴口罩，這55個學區涵蓋了該州94萬5000人，約占全州公校170萬學生中的55%。

過去兩周內，該州有超過1%的學齡兒童確診。喬州公衛署說，全州學校出現了30多個群聚感染，是疫情流行以來的最高紀錄。

至目前為止，喬州有25個學區和特許學校暫時停止面授改為線上學習。總體而言，全州有超過10萬名學生因關校或授課時間變更而受到影響。

然而，強制戴口罩仍招致許多家長的反對，道爾頓郡(Dalton)和惠特菲爾德郡(Whitdield)學區允許家長向學校要求「不讓孩子戴口罩」。兩方陣營本周也繼續在卡布郡(Cobb)學區辦公室前抗議。

該郡與切洛基郡(Cherokee)、寶丁郡(Paulding)和福賽斯郡(Forsyth)，均位於保守派占大多數的亞特蘭大郊區。

這些區域疫情不斷惡化，也讓學區辦公室倍感壓力，福賽斯郡督學比爾登(Jeff Bearden)告知家長稱，該學區正發起Keep Forsyth Safe運動，鼓勵教職員生自願戴口罩，他說，該郡已有近800名學生和100名教職員染疫。

大學方面，近日北喬治亞大學(University of North Georgia)的兩名講師因該校未強制師生在課堂上戴口罩，也不要求打疫苗而辭職。

「學校逼迫我在工作和我自己和家人的健康間做選擇，」歷史系的講師布許賓德(Lorraine Buchbinder)在接受甘斯維爾時報(The Times of Gainesville)採訪時這樣表示。

布許賓德的同事，也是該系的講師蘭伯特(Cornelia Lambert)也於稍早辭職。

該校發言人卡森(Sylvia Carson)表示，「強烈鼓勵師生戴口罩和接種疫苗，但未強制要求」。她表示，兩位教師的職位已由其他人補上，學生學習權益不會受到影響。

喬治亞大學為鼓勵教職員生接種COVID-19疫苗，提供了千元現金抽獎。從9月1日開始，任何在校內外接種過疫苗的UGA學生、教職員工都可以上網加入三組不同的1000元現金抽獎。獎項共計有100個。抽籤日期為9月15日、9月30日和10月15日。

學區 口罩 疫苗

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