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藥食局反對此藥 數千新冠已用 醫師: 原本都快死了

編譯組／綜合報導
伊維菌素已用在數千名新冠病患身上。(ABC)
伊維菌素已用在數千名新冠病患身上。(ABC)

聯邦食品暨藥物管理局（FDA）日前才強調，伊維菌素（Ivermectin）是驅蟲用藥，必需限定病症與用量才能使用。但是休士頓的醫生瓦倫（Joseph Varon）卻表示，過去一年多來，他已經超越仿單(藥品使用說明)規定，將伊維菌素用於數千名新冠患者身上，這些患者都在聯合紀念醫學中心（United Memorial Medical Center）接受治療。

瓦倫受訪時表示，自去年夏季起，他已將伊維菌素用在數千名病患身上，因為他們快死了，醫生必須盡所有可能救人，而根據他的分析，伊維菌素加新冠療法，確實有效。不過他拒絕透露確實人數，但是很多人都用了，而且沒有一個出現明顯副作用。

瓦倫並強調，他不是只用伊維菌素，而是伊維菌素加新冠療法，「這是大家都搞錯的地方」。他與其他醫生自去年12月起開始公開呼籲，其他醫生也該併用伊維菌素抵抗新冠疫情

由於動物商店近來碰到伊維菌素搶購風，聯邦食藥局還特別通告，動物用的伊維菌素是給馬或牛等大型動物驅蟲的，對人來說劑量太重可能致命，而且伊維菌素的規定用途並非新冠。其他醫生也說，如果沒有足夠的科學證據，證明仿單外用途確實有效，醫生其實不該冒險，否則可能引發更大危險。

 

休士頓醫生瓦倫，宣稱將伊維菌素用在數千名病患身上。(ABC)
休士頓醫生瓦倫，宣稱將伊維菌素用在數千名病患身上。(ABC)

疫情 食品暨藥物管理局 藥局

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