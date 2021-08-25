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10月15日前 芝市府員工須完全接種

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥市市長萊特福特(左)宣布，10月15日起，所有員工必須完全接種新冠疫苗。(芝加哥市長辦公室)
芝加哥市市長萊特福特(左)宣布，10月15日起，所有員工必須完全接種新冠疫苗。(芝加哥市長辦公室)

芝加哥市市長萊特福特25日宣布，從10月15日起，芝加哥市府所有員工必須證明已經完全接種新冠疫苗，而由於疫苗接種後需要兩周時間，才能達到最高保護效果，因此員工等於必須在10月初完成輝瑞、莫德納第二劑疫苗接種，或施打一劑嬌生疫苗。

萊特福特說，隨著新冠肺炎病毒的染疫人數持續增加，芝市必須採取一切步驟保障每個人的安全與健康，「接種疫苗已經被證明是實現此目標的最佳途徑」，她因此決定跟隨聯邦政府、美國軍隊及其他地方政府的決策，強制要求員工施打疫苗。

根據市府說明，由於打完兩劑輝瑞或莫德納疫苗，或一劑嬌生疫苗後，需要兩周時間才能達到高效保護，因此等於所有員工必須在10月1日左右就需完成疫苗接種，屆時市府會透過安全的網路系統，要求員工提交疫苗卡。

新的疫苗施打政策，適用於所有市府員工、義工，如果有特別醫療或宗教原因無法接種的員工，則可提出豁免申請，市府將逐一審核後發出通知。

芝加哥市府員工人數超過三萬名，不過，並非每個員工都支持這項強制疫苗令，例如芝加哥警察兄弟會(Chicago Fraternal Order of Police)就公開表明反對疫苗強制令。

年滿18歲的芝加哥市居民，至今已有七成至少接種了一劑疫苗，有關芝市疫苗接種地點，可查詢：Chicago.gov/COVIDvax，或撥打(312)746-4835詢問。

伊利諾州州府方面，州長普立茲克8月初曾發布命令，要求在監獄、退伍軍人之家等場所上班的州府雇員，必須在10月4日前完成疫苗接種，該州最大的政府雇員組織「美國州、郡與市員工聯合會」(American Federation of state、 County and Municipal Employees)則一直鼓勵會員接種疫苗，但反對強制施打。

疫苗 莫德納 嬌生

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