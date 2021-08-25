擁槍男車停路中睡覺 華府警開槍致亡

華府24、25日連續發生兩起涉及警方的槍擊案件，其中一起導致一名男子身亡。（記者張筠 / 攝影）

華府 在過去24小時內發生兩起涉及警方的槍擊 案，25日清晨警方槍擊一名在車內睡覺的擁槍男子，最終致其身亡，該案件嚴重影響25日早高峰交通，目前道路已重開，但警方還在調查案件細節，但有官員稱，警方不應輕易使用致命武器，要求華府警長力證警員使用武力的合理性。

華府警察 局長康提(Robert Contee)表示，警方25日清晨約3時接到報案電話，稱一名男子駕車在New York大道和Florida大道交匯地區的馬路中央睡覺，警方到現場後發現該男子無意識，並發現他腰間有一把槍。

警方約花了20分鐘制定應對計畫，當該男子醒來時，其中一名警員朝他開槍，中槍後該男子駕車前進了幾條街，最終撞上一棵大樹，受傷送醫後不治；該事件也導致New York大道關閉近六小時，嚴重影響上班高峰的交通。

康提表示，當時有四至五名警員在場，但只有一人開槍，目前警方仍在調查該男子當下的狀態並確認他是否開槍；康提說，警員配戴的隨身照相機記錄到一些畫面，但因被警員們的防彈衣遮擋，部分畫面模糊，調查稍有難度。

儘管警方仍在調查該事件的來龍去脈，華府部分官員已對此表達看法，市議會主席門德爾松(Phil Mendelson)稱，「警方槍擊的案件最令人擔憂」，現在還不能斷定警員開槍是出於正當防衛或是過度執法，但警方應該盡量不要使用致命武器，他也要求康提必須積極行動，證明警員使用武力的合理性。

在此事件發生前不到24小時，還有另一起涉及華府警方的槍擊案，24日下午5時45分，警方在Minnesota大道與18街附近調查可疑的販毒行為，一名警員與其中一名男子交涉，在該男子準備離開時，警員發現他持有隱藏槍枝(concealed gun)，於是立即呼叫支援並制止該男子離開，警方表示，就在那個時刻，該男子拔槍指向警員。

康提表示，該男子從身後拔槍並不斷揮舞，警員多次嘗試說服他放下武器，最終未果因而朝該男子開槍，中槍後該男子仍有意識，被送醫治療，無生命危險。

康提表示該警員「勇敢完成他的任務」，他很有同理心，說服該男子遠離毒品，但很可惜，該男子持槍且威脅到警方的安全；警方仍在調查該男子是否曾開槍。