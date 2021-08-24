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殺母弒姊 北維州雙屍案 兇手是家人

記者羅曉媛／維州報導
33歲的利斯特在家中槍殺母親和姊姊，現已落網。(費郡警方提供)
33歲的利斯特在家中槍殺母親和姊姊，現已落網。(費郡警方提供)

維州費郡(Fairfax)伯克區(Burke)雙屍命案的兇手落網，費郡警方24日表示，33歲的利斯特(Bradley Lister)涉嫌在家中近距離槍殺自己的母親和姊姊，已被控謀殺罪；這已是費郡今年第三起雙屍命案，警方稱該趨勢不尋常，令人擔憂。

費郡謀殺案小組警官維克斯(Erin Weeks)24日下午在記者會表示，利斯特上周二(8月17日)在家中槍殺了自己67歲的母親蘇珊‧利斯特(Susan Lister)和41歲的姊姊安柏‧克利(Amber Curry)，行凶後逃往馬州巴爾的摩地區，費郡警方23日晚間在巴爾的摩市將其逮捕，審問後確定罪行，但動機不明，仍待調查。

費郡警長戴维斯(Kevin Davis)說，利斯特是兩度被判刑的重罪犯，前科累累，目前他已交保獲釋，等待案件審理時再出庭。

警方說，上周五是由受害人蘇珊‧利斯特的另一個女兒報警，稱許久沒有媽媽和姊妹的消息，要求警方到家中查看，警方在當日上午8時15分左右到達案發住宅，發現大門完好且上鎖，調查人員從窗戶進到屋內，才發現兩名受害人陳屍浴室。

戴维斯說，今年費郡的犯罪率整體下滑15%，但凶殺案增加，今年已發生三起雙屍命案，也是今年第四次有父母或兄弟姊妹被兒子或兄弟殺害，這在費郡很不尋常。家庭糾紛相關的犯罪正在增加，正逢特殊時期，家庭內部關係緊張、焦慮頻發。

此外，利斯特行凶後從家中拿走了幾把槍，但尚未找到，警方呼籲知情人士提供線索，電話：703-691-2131；匿名線索可撥打866-411-8477，或編輯短信「FCCS加上線索內容」發送到847411，也可上網：fairfaxcrimesolvers.org，或下載手機App「Fairfax Co Crime Solvers」提供。

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