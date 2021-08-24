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遊輪觀光重啟後 傳出首宗新冠死亡案例

休士頓訊
嘉年華海景號7月自蓋文斯頓出港，重啟遊輪旅遊。(蓋文斯頓港臉書)
嘉年華海景號7月自蓋文斯頓出港，重啟遊輪旅遊。(蓋文斯頓港臉書)

從德州南邊蓋文斯頓港出發的嘉年華海景號(Carnival Vista) ，一名77歲曾祖母中途出現新冠症狀，緊急送醫後仍不治，這是遊輪觀光重啟後的第一宗死亡案例。

基於隱私法，這名死者的姓名沒有公布，紐約時報指出她是奧克拉荷馬州的居民，但有些媒體從死者家屬在GoFundMe網頁上找到姓名和個資。7月31日那天死者與親友登船出發，這是前後八天的加勒比海之旅。四天之後，遊輪就快到達貝里茲(Belize)靠港時，船上爆發集體確診，有26位船員檢測呈陽性，唯一呈陽性的旅客就是這位77歲的曾祖母。從6月份遊輪觀光重啟後，這是規模最大的集體染疫事件。

這位曾祖母病情已相當嚴重，被送到貝里茲的醫院治療，須要使用呼吸器，後來親友把她接回奧克拉荷馬州陶沙市(Tulsa)的醫院，但她在8月14日死亡。由於德州州長艾伯特(Greg Abbott)禁止遊輪公司不准未接種疫苗的人登船，所以這趟遊輪之旅，有些船員和乘客並沒有打過疫苗。根據貝里茲旅遊局發布的資訊，該船96%的旅客打過疫苗，船員中只有一人沒打疫苗。

嘉年華遊輪公司指出，關於這次的事件，網路上有許多虛假信息(disinformation)在傳播，這名乘客不可能是在旅途中才被感染的。嘉年華遊輪為此修改避疫措施，所有乘客，不論是否打過疫苗，在登船時都必須出具72小時之內檢測呈陰性的文件，在船上的室內空間必須戴口罩，只有在吃東西或喝飲料時可以不戴口罩。

基於Delta變種的傳染性極強，即使打過疫苗的人也可能發生「突破感染」(breakthrough infection) ，CDC於8月20日發布新指引，建議免疫能力低落或健康情況欠佳的人不要搭遊輪，包括已經完全接種過疫苗的人。

疫苗 奧克拉荷馬州 檢測

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