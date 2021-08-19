馬州蒙郡最快本周開打補強針 免疫力弱者優先
馬州蒙郡衛生官員表示，最快可能從本周開始，為免疫系統較弱的居民施打新冠疫苗第三劑補強針(booster)，同時已在規畫從秋季開始，開放全郡居民施打補強針。
聯邦疾病防治中心(CDC)上周已批准讓免疫功能較弱的群體接種第三劑補強針，其中包括因腫瘤持續接受治療的病患、幹細胞移植或器官移植接收者、原發性免疫缺陷者、未經治療的HIV攜帶者，以及高劑量皮質類固醇(high doses of corticosteroids)者等。
蒙郡副衛生官布理傑斯(James Bridgers)18日在線上說明會表示，已向郡長艾瑞奇(Marc Elrich)提交補強針計畫，最快可能從本周稍晚或下周初開始，給免疫系統較弱的居民施打第三劑補強針。
布理傑斯說，首先最重要的是向自己的醫生諮詢，了解自己的情況是否需要先打第三劑補強針；去年冬天剛開始優先群體接種時，蒙郡已收集了本地基礎病居民的聯繫方式，此次也計畫給這些居民發電郵通知，邀請在郡政府運營的診所預約打補強針，不過要認準該電郵將從[email protected]發出。
他預計，蒙郡有2.7%的居民，即2萬7000人符合CDC所說的免疫力較弱群體；蒙郡現有可用疫苗共計2萬3600劑，包括輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)。
至於普通公眾接種第三劑的規畫，CDC建議在打完第二劑的最少八個月之後，可施打第三劑補強針，最早可從9月20日開始。
郡長艾瑞奇表示，預計此次能平穩推進施打補強針，不再重現今年年初人人搶打的混亂局面，不過由於許多居民是在蒙郡以外地區的大型接種站施打，屆時蒙郡還需與州政府、藥房、醫院等合作。
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