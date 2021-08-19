馬州蒙郡最快本周開打補強針 免疫力弱者優先

蒙郡最快可能從本周稍晚或下周初開放給免疫力弱者施打新冠補強針。(記者羅曉媛/攝影)

馬州蒙郡衛生官員表示，最快可能從本周開始，為免疫系統較弱的居民施打新冠疫苗 第三劑補強針(booster)，同時已在規畫從秋季開始，開放全郡居民施打補強針。

聯邦疾病防治中心 (CDC )上周已批准讓免疫功能較弱的群體接種第三劑補強針，其中包括因腫瘤持續接受治療的病患、幹細胞移植或器官移植接收者、原發性免疫缺陷者、未經治療的HIV攜帶者，以及高劑量皮質類固醇(high doses of corticosteroids)者等。

蒙郡副衛生官布理傑斯(James Bridgers)18日在線上說明會表示，已向郡長艾瑞奇(Marc Elrich)提交補強針計畫，最快可能從本周稍晚或下周初開始，給免疫系統較弱的居民施打第三劑補強針。

布理傑斯說，首先最重要的是向自己的醫生諮詢，了解自己的情況是否需要先打第三劑補強針；去年冬天剛開始優先群體接種時，蒙郡已收集了本地基礎病居民的聯繫方式，此次也計畫給這些居民發電郵通知，邀請在郡政府運營的診所預約打補強針，不過要認準該電郵將從[email protected]發出。

他預計，蒙郡有2.7%的居民，即2萬7000人符合CDC所說的免疫力較弱群體；蒙郡現有可用疫苗共計2萬3600劑，包括輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)。

至於普通公眾接種第三劑的規畫，CDC建議在打完第二劑的最少八個月之後，可施打第三劑補強針，最早可從9月20日開始。

郡長艾瑞奇表示，預計此次能平穩推進施打補強針，不再重現今年年初人人搶打的混亂局面，不過由於許多居民是在蒙郡以外地區的大型接種站施打，屆時蒙郡還需與州政府、藥房、醫院等合作。