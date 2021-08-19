打了40家醫院電話才找到1病床 疫情熱區醫療系統瀕崩潰

由於疫情嚴峻，加護病房床位不足，密西西比和路易斯安那州醫療系統都瀕臨「崩潰」。(美聯社)

由於Delta變種病毒感染激增，加上部分地區接種疫苗比率偏低，因此將許多醫療機構推向崩潰邊緣，不堪負荷的小型醫院，不得不將染疫重症病患「空運」到數百哩外的威斯康辛州、伊利諾州、科羅拉多州的醫院治療。

與去年冬季不同的是，今年夏天因為許多民眾紛紛趕著到醫院完成去年因疫情 而未進行的手術、檢查，各醫院的床位早已緊繃，突如其來的新冠患者激增，造成了新一波醫院危機，統計稱這些需轉院的新冠幾乎平均要等約10個小時，才能找到醫院、排到直升機完成轉院。

堪州尼爾德薩市(Neodesha)威爾森醫療中心(Wilson Medical Center)執行長雪爾碧(Dennis Shelby)無奈表示，該中心只有15個病床，為了安置一名無床可用的新冠患者，他至少給外州40家醫院打了電話，24小時後，才終於在距離該市220哩處，找到一個床位，他說，該醫院七名患者中有六名為染疫者，這也是疫情來的高峰數據。

位於密蘇里州春田市(Springfield)的CoxHealth執行長愛德華茲(Steve Edwards)說，該醫院收治了包括來自阿拉巴馬州 的新冠患者，然而一些當地居民，如有人病情嚴重，卻可能面臨「無病床使用」的焦慮。

愛阿華大學醫院(University of Iowa Healthcare)首席醫療官布倫南(Theresa Brennan)說，他們的醫院持續收到外州醫院要求將病人轉到愛大醫院的請求，「但我們拒絕了大部分，因為愛大醫院病床幾乎都已躺了愛州人」。

截至上周，美國各地醫院約共收治了7.5萬名的新冠患者，比幾周前大幅增加，但仍遠低於去年冬季高峰期的紀錄，不過，近幾周來，包括佛州、阿肯色州、奧勒岡州、路易斯安納州、夏威夷州 及密西西比州，均創下了新冠住院人數的新高。

亞利桑納州的新冠熱線，就接到無數來自懷俄明州、阿肯薩斯州、德州、加州等地醫院的求援，希望能將患者轉送到當地醫院治療，然而通常這些求助電話，因醫院無能為力一般都無法順利找到病床。