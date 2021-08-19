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打40家醫院電話才找到1病床 疫情熱區醫療系統瀕崩潰

打了40家醫院電話才找到1病床 疫情熱區醫療系統瀕崩潰

特派員黃惠玲╱綜合報導
由於疫情嚴峻，加護病房床位不足，密西西比和路易斯安那州醫療系統都瀕臨「崩潰」。(美聯社)
由於疫情嚴峻，加護病房床位不足，密西西比和路易斯安那州醫療系統都瀕臨「崩潰」。(美聯社)

由於Delta變種病毒感染激增，加上部分地區接種疫苗比率偏低，因此將許多醫療機構推向崩潰邊緣，不堪負荷的小型醫院，不得不將染疫重症病患「空運」到數百哩外的威斯康辛州、伊利諾州、科羅拉多州的醫院治療。

與去年冬季不同的是，今年夏天因為許多民眾紛紛趕著到醫院完成去年因疫情而未進行的手術、檢查，各醫院的床位早已緊繃，突如其來的新冠患者激增，造成了新一波醫院危機，統計稱這些需轉院的新冠幾乎平均要等約10個小時，才能找到醫院、排到直升機完成轉院。

堪州尼爾德薩市(Neodesha)威爾森醫療中心(Wilson Medical Center)執行長雪爾碧(Dennis Shelby)無奈表示，該中心只有15個病床，為了安置一名無床可用的新冠患者，他至少給外州40家醫院打了電話，24小時後，才終於在距離該市220哩處，找到一個床位，他說，該醫院七名患者中有六名為染疫者，這也是疫情來的高峰數據。

位於密蘇里州春田市(Springfield)的CoxHealth執行長愛德華茲(Steve Edwards)說，該醫院收治了包括來自阿拉巴馬州的新冠患者，然而一些當地居民，如有人病情嚴重，卻可能面臨「無病床使用」的焦慮。

愛阿華大學醫院(University of Iowa Healthcare)首席醫療官布倫南(Theresa Brennan)說，他們的醫院持續收到外州醫院要求將病人轉到愛大醫院的請求，「但我們拒絕了大部分，因為愛大醫院病床幾乎都已躺了愛州人」。

截至上周，美國各地醫院約共收治了7.5萬名的新冠患者，比幾周前大幅增加，但仍遠低於去年冬季高峰期的紀錄，不過，近幾周來，包括佛州、阿肯色州、奧勒岡州、路易斯安納州、夏威夷州及密西西比州，均創下了新冠住院人數的新高。

亞利桑納州的新冠熱線，就接到無數來自懷俄明州、阿肯薩斯州、德州、加州等地醫院的求援，希望能將患者轉送到當地醫院治療，然而通常這些求助電話，因醫院無能為力一般都無法順利找到病床。

疫情 夏威夷州 阿拉巴馬州

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