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馬州蒙郡衛生官蓋里斯將辭職 9月12日結束4年服務

記者張筠／馬州報導
領導馬州人口大郡防疫和衛生工作的蒙郡衛生官員蓋里斯18日向郡府遞交辭呈，他將於9月12日結束在蒙郡衛生部門的四年工作。（取自推特）
領導馬州人口大郡防疫和衛生工作的蒙郡衛生官員蓋里斯18日向郡府遞交辭呈，他將於9月12日結束在蒙郡衛生部門的四年工作。（取自推特）

領導馬州人口大郡防疫和衛生工作的蒙郡衛生官員蓋里斯(Travis Gayles)18日向郡府遞交辭呈，他將於9月12日結束在蒙郡衛生部門的四年工作，該消息令許多郡府官員震驚，雖然他未透露辭職原因和未來計畫，但他曾於去年的一次受訪中表示壓力很大，蒙郡郡長艾瑞奇(Marc Elrich)18日稱讚並感謝蓋里斯在疫情期間的貢獻。

蓋里斯18日凌晨3時左右致信艾瑞奇等郡府官員，正式提交辭呈，表示9月12日將是他工作的最後一天，「很榮幸能在過去四年服務蒙郡民眾，包括新冠疫情以來的18個月。感謝大家給我創立一個科學且能包容多種聲音和想法的空間，並為平等的衛生資源共同努力。」

蓋里斯從2017年擔任蒙郡衛生官，在防疫期間因主張嚴格的防疫政策和謹慎的重啟規定而得到各界褒貶不一的評價；多名官員表示，因嚴格防疫規定，蒙郡的死亡人數較少，疫情擴散速度也較慢，蒙郡也成為全國接種率較高的地區，逾83%民眾已打疫苗，蓋里斯也因疫情被大眾熟知，幾乎每天回答公眾問題，指導郡府制定防疫規定。

不過他去年夏天要求私立學校僅提供網課的命令也招來批評，馬州州長霍根(Larry Hogan)也批評郡府介入過度，甚至還有家長因此向聯邦提訴，最終蓋里斯不得不撤銷命令，但表示他的作法是為學生的安全和健康著想。

蓋里斯的辭職也讓郡府許多官員震驚，艾瑞奇表示18日上午才得知蓋里斯將要離職，但他稱讚蓋里斯在防疫期間展現出的領導力和專業素養，「得益於蓋里斯的付出，蒙郡民眾得享更健康的生活，在疫情期間，他保持的理性，讓郡府和民眾都能相信，他做的決定都以科學而非政治為主導，他的冷靜和領導力推動蒙郡成為全美疫苗接種人數最多的地區之一。」

蒙郡衛生官員由馬州衛生廳任命，艾瑞奇表示郡府將立即與州府官員協商新衛生官的銜接工作；雖然蓋里斯沒有透露辭職原因和未來計畫，但他去年曾在一次受訪中表示，部分群體因對他的防疫策略不滿，以種族主義和「恐同」等信息攻擊他，讓他備感壓力，甚至需蒙郡警方介入。

自新冠疫情爆發後，全國各地有逾250名州級、郡級的衛生官員離職，其中主要原因是防疫壓力過大。

雖然蓋里斯沒有透露辭職原因和未來計畫，但他去年曾在一次受訪中表示，部分群體因對他...
雖然蓋里斯沒有透露辭職原因和未來計畫，但他去年曾在一次受訪中表示，部分群體因對他的防疫策略不滿，以種族主義和「恐同」等信息攻擊他，讓他備感壓力。（取自推特）

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