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20日起 芝加哥恢復室內強制口罩令

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥原本放寬的室內口罩令，從20日起將再度收緊，只要進入餐廳等室內公共空間，都必須強制戴上口罩。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥原本放寬的室內口罩令，從20日起將再度收緊，只要進入餐廳等室內公共空間，都必須強制戴上口罩。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥衛生局局長亞瓦迪宣布，由於高度傳染的Delta病毒肆虐，從20日(周五)起，無論是否已經接種疫苗，只要年滿兩歲及以上者，在室內公共空間都必須強制戴上口罩；伊利諾州現階段則仍未計畫全州範圍實施類似強制令。

亞瓦迪說，雖然芝市單日新增確診超過400例的確令人擔憂，但民眾不需因此恐慌，執行口罩令並非因為疫情出現警報，而是為了謹慎防疫

這項新的強制口罩令，適用於健身房、公寓或大樓共同空間、私人俱樂部、餐館或酒吧等場所，不過，在用餐或飲酒、喝飲料時，口罩可以摘下；此外，如果工作空間未對外開放，則可不用戴口罩，固定座位的員工，則彼此需要保持六呎安全距離。

衛生局特別說明，假使商家僅允許持接種疫苗卡的顧客入內，也仍舊必須要求這些顧客戴上口罩。

亞瓦迪還提到，如果感染情況繼續惡化，不排除再度執行「室內客容量設限」的防疫措施，她說，一旦住院和死亡人數激增，或每日新增病例超過800例時，就是新的防疫措施落實的開始，亞瓦迪補充，假使單日新增病例降到400人以下的話，室內強制口罩令就會取消。

至於芝加哥是否推動類似紐約市「要求餐館消費者接種疫苗」計畫？亞瓦迪說，現階段該市仍不會施行「打疫苗才能到餐館」防疫方法。

芝加哥17日新增確診數為444個，是從5月4日以來的最高峰，Delta變種病毒株占了所有感染病例中的95%，亞瓦迪說，去年冬季疫情大爆發時期，芝加哥單日新增確診曾高達2000例，她預測Delta肆虐情況，在未來幾周到兩個月間仍將持續。

伊州州長發言人Jordan Abudayyeh說，州長普立茲克目前沒有計畫全州實施強制口罩令，但之前已對學校發布了強制口罩規定。他表示，伊州遵循聯邦疾病防治中心CDC的指南，在新冠病毒大量或高度傳播地區，無論疫苗接種情況，每個人於室內均須戴上口罩，根據CDC最新數據，伊州102個郡縣中，僅剩一郡還未列入「高度傳染區」名單。

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