房市進入「夏季倦怠期」？ 大華府兩區 中位房價跌

大華府地區房地產市場在7月放緩，馬州蒙郡和華府在當月售出的房屋中位價均下跌。(記者羅曉媛/攝影)

疫情期間大華府 地區房價不跌反漲，不過到了7月，本地房市似乎進入夏季倦怠期，大首都地區地產經紀協會(Greater Capital Area Association of Realtors)發布的最新數據顯示，馬州 蒙郡(Montgomery)、華府在7月售出的房屋中位價逾57萬元，比6月減少4.1%，買家簽署的房屋交易合同也比之前少。

該地產經紀協會指，7月在華府和馬州蒙郡售出的房屋，中位價格57萬5250元，比6月跌了4.1%，但比去年同期高出4.6%。

最新數據顯示，在華府，7月房屋中位價格達到65萬2500元，比6月下跌6.8%，比去年同期多1%；蒙郡7月的房屋中位價格54萬元，比6月下滑2.7%，但比去年同期多8%。

此外，房屋買主在7月達成的房屋交易合同也比上個月少了16.1%。

大首都地區地產經紀協會主席布里托(Jan Brito)表示，大華府地區房地產 市場總體還算熱絡，但從6月中旬開始出現放緩，可能是因疫苗普及後，人們又開始外出旅行，所以看房的買家變少。

布里托預計，買家目前只是在夏季「短暫休假」，到了今年第四季度，大華府地區房地產市場買賣又將活絡回升。