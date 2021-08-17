我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界OnAir／金牌的背後 運動員心理健康誰來關心？

共和黨籍德州州長新冠確診 已完全接種仍染疫

過去18個月 新冠肺炎致兒童死亡人數超過流感

編譯組／綜合報導
休士頓德州大學兒科助理教授張麥克指出新冠對兒童威脅大於流感。(KHOU 11畫面截圖)
休士頓德州大學兒科助理教授張麥克指出新冠對兒童威脅大於流感。(KHOU 11畫面截圖)

許多人將新冠肺炎疫情，與季節性流感進行比較，甚至認為「流感對兒童風險，比新冠肺炎大得多」。但是根據疾病控制與預防中心(CDC)數據進行調查分析顯示，過去18個月，新冠肺炎導致的兒童死亡人數超過流感。

休士頓 KHOU 11電視台報導，休士頓德州大學(UT Health)兒科助理教授張麥克(Michael Chang，譯音)指出，「民眾的想法，我認為是錯誤的，2020年至2021年流感季節數據表明了這點。」

根據CDC，2020年至2021年流感季節，全國只有一名18歲以下的孩童死於流感，「人們戴口罩，維持社交距離，許多孩子線上上課。流感死亡人數減少，但仍有新冠肺炎死亡病例。」

三年的數據也證明同樣觀點。CDC報告指出，自2018年到2020年流感季節，全國有325名18歲以下兒童死於與流感有關的疾病。

其中，2018年至2019年有136名兒童死亡，2019至2020年有188名兒童死亡，2020年至2021年則有一人死亡。

而新冠肺炎疫情肆虐的過去18個月以來，已有349兒童死亡。張麥克說，「這表明新冠肺炎比流感更容易傳染，對兒童更危險。」

然而，兒童死於這兩種病毒的情況並不常見。CDC數據顯示，自2020年3月疫情開始以來，新冠肺炎和流感造成兒童死亡的比例不到1%。

流感 新冠肺炎 CDC

上一則

禁強制戴口罩 德州卻向聯邦申請5輛停屍貨櫃

延伸閱讀

新加坡準備與新冠共存 「每年幾百人死」就算正常

新加坡準備與新冠共存 「每年幾百人死」就算正常
Delta傳染擴大 恐致芝房市狂熱消退

Delta傳染擴大 恐致芝房市狂熱消退

Beyond大流行 各品牌搶沾光

Beyond大流行 各品牌搶沾光
東奧／紐約郵報認證性感美女 美國沙排好手克萊曼進8強

東奧／紐約郵報認證性感美女 美國沙排好手克萊曼進8強
男嬰腦損35年後亡 當年保母涉謀殺被捕

男嬰腦損35年後亡 當年保母涉謀殺被捕
男嬰腦損35年後亡 當年保母涉謀殺被捕

男嬰腦損35年後亡 當年保母涉謀殺被捕

熱門新聞

華男賴祥恩與父母遭攻擊的地點，在華盛頓國家大教堂附近。（Getty Images）

仇亞犯罪？華府華男一家三口散步回家 遭人攻擊

2021-08-12 20:56
新冠肺炎疫情期間，許多房客付不出房租，房東又無法趕人，讓新澤西州許多小房東生活陷入財務危機。圖為一名房東等著出席法院驅趕聽證會。(美聯社)

收不到租金、又無法趕人 小房東反陷困境 靠借錢餬口

2021-08-14 18:21
從路邊公廁望出去，感覺如廁不設防。(市府宣傳Youtube截圖)

影／德州小鎮公廁完全透明 令人又羞又愛

2021-08-13 18:37
芝城華裔藥劑師盜賣空白疫苗卡遭控12項竊盜政府財產重罪。(本報檔案照片)

華裔藥師盜賣疫苗卡 遭控聯邦重罪 可關120年

2021-08-17 14:44
中國軍火庫的中文名字取得非常顯目，總是吸引許多外州或國外來此觀光的民眾前來取景。（記者封昌明／攝影）

德州「軍火庫」遭武裝搶劫未遂 警方循車逮人

2021-08-13 18:58
楊安琪(左)與妹妹楊開西(右)去年12月因一場車禍與父母天人永隔。(楊家親友提供)

讓愛延續 楊家姊妹車禍驟逝 父母積蓄全捐成立獎學金

2021-08-17 11:40

超人氣

更多 >
撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍

撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍
白目伴郎婚禮賀詞「開錯玩笑」伴娘哭了 新娘怒了

白目伴郎婚禮賀詞「開錯玩笑」伴娘哭了 新娘怒了
妮可基嫚與湯姆克魯斯離20年不後悔 因為這個理由

妮可基嫚與湯姆克魯斯離20年不後悔 因為這個理由
拜登政府將宣布 完全接種疫苗8個月後 追加打第3劑

拜登政府將宣布 完全接種疫苗8個月後 追加打第3劑
逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛

逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛