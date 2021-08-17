過去18個月 新冠肺炎致兒童死亡人數超過流感

休士頓德州大學兒科助理教授張麥克指出新冠對兒童威脅大於流感。(KHOU 11畫面截圖)

許多人將新冠肺炎 疫情，與季節性流感 進行比較，甚至認為「流感對兒童風險，比新冠肺炎大得多」。但是根據疾病控制與預防中心(CDC )數據進行調查分析顯示，過去18個月，新冠肺炎導致的兒童死亡人數超過流感。

休士頓 KHOU 11電視台報導，休士頓德州大學(UT Health)兒科助理教授張麥克(Michael Chang，譯音)指出，「民眾的想法，我認為是錯誤的，2020年至2021年流感季節數據表明了這點。」

根據CDC，2020年至2021年流感季節，全國只有一名18歲以下的孩童死於流感，「人們戴口罩，維持社交距離，許多孩子線上上課。流感死亡人數減少，但仍有新冠肺炎死亡病例。」

三年的數據也證明同樣觀點。CDC報告指出，自2018年到2020年流感季節，全國有325名18歲以下兒童死於與流感有關的疾病。

其中，2018年至2019年有136名兒童死亡，2019至2020年有188名兒童死亡，2020年至2021年則有一人死亡。

而新冠肺炎疫情肆虐的過去18個月以來，已有349兒童死亡。張麥克說，「這表明新冠肺炎比流感更容易傳染，對兒童更危險。」

然而，兒童死於這兩種病毒的情況並不常見。CDC數據顯示，自2020年3月疫情開始以來，新冠肺炎和流感造成兒童死亡的比例不到1%。