禁強制戴口罩 德州卻向聯邦申請5輛停屍貨櫃

德州州政府卻向聯邦急難中心申請五輛停屍貨櫃。(NBC畫面截圖)

艾伯特州長不准許加強防疫的措施，但州政府卻向聯邦急難署(FEMA)申請五輛停屍貨櫃，FEMA官員表示這五輛停屍貨櫃會在本周五、六遞交給州政府。

州政府沒有主動宣布這項消息，NBC電視台兩名記者獲得訊息後向州衛服廳(Department of State Health Services)證實，衛服廳發言人勒福戴(Doug Loveday)表示，衛生官員分析資訊後，預測死亡人數會大幅增加，於8月4日向聯邦急難中心申請五輛停屍貨櫃(mortuary trailers)，以免醫院停屍間滿額後會出現恐怖的狀況。

但衛服廳另一名發言人范杜森(Chris Van Deusen)則企圖安撫人心，他指出並沒有得到地方政府與醫院的要求，州政府只是防範未然、預做準備。這五輛停屍貨櫃會集中存放在聖安東尼奧，看各地的情況發展再運到需要的地方。德州 各地的染疫、住院與死亡人數都繼續在增加，七天平均新冠死亡人數(seven-day average of coronavirus deaths)已達到3月以來的最高水平。

根據已公布的最新資訊，德州過去七天平均每天有80人因新冠病毒死亡，14日(周六)更高達144人。聖安東尼奧市的市長是奈倫伯格(Ron Nirenberg) ，市長的發言人對這項消息有些意外，指出州政府並沒有通知市政府有五輛停屍貨櫃會送到這裡。FEMA指出，有三輛會在周五送達，另外兩輛在周六抵達。

佛州 的情況與德州類似，州政府不准許強制戴口罩，疫情 飆升之中卻向聯邦要求300具呼吸器，當州長德桑提斯(Ron DeSantis)被記者問到此事時，他結結巴巴的表示不是他自己向聯邦申請的，他不知道那個事件的細節。