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芝華裔藥劑師盜賣疫苗卡 遭控12項重罪 最高可關120年

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芝華裔藥劑師盜賣疫苗卡 遭控12項重罪 最高可關120年

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝城華裔藥劑師盜賣空白疫苗卡遭控12項竊盜政府財產重罪。(本報檔案照片)
芝城華裔藥劑師盜賣空白疫苗卡遭控12項竊盜政府財產重罪。(本報檔案照片)

一名34歲的芝加哥華裔藥劑師趙堂堂(Tangtang Zhao，音譯)因涉嫌在網路上盜賣新冠疫苗接種卡，17日遭聯邦司法部起訴12項「偷竊政府財產重罪」，如果所有罪名成立，他將面臨最高達120年監禁。

司法部表示，趙堂堂持有伊利諾州藥劑師執照，並任職於一家獲得聯邦疾病防治中心CDC授權的疫苗施打藥局，今年3到4月份間，他透過工作之便，違規取得「真的疫苗接種空白卡」於網路ebay上販賣，每張卡價格10元，總計售出125張空白疫苗卡。

執法人員循線逮捕了趙堂堂，並向其提控12項竊盜政府財產重罪。趙堂堂17日首次出庭，法官為芬尼根(Sheila M. Finnegan)，聯邦法官將在評估量刑指南與其他法定因素後，做出判決。每一項竊取政府財產重罪一旦罪成，最高可處10年監禁，而趙堂堂一共遭控多達12項聯邦重罪。

司法部行事部門助理檢察長普萊特(Kenneth A. Polite Jr.)說，「我們非常認真對待、調查任何導致人們對疫苗、疫苗接種不信任的刑事犯罪行為，司法部與執法伙伴在此國家緊急狀態期間，絕對會盡力保護人民免受這些違法行為的侵犯」。

聯邦調查局芝加哥負責人布伊(Emmerson Buie Jr.)表示，在知情的情況下，向未接種疫苗者販售新冠疫苗卡，會讓數百萬美國人面臨重病或死亡風險，將真的疫苗卡賣給未接種者，是一種後果嚴重的聯邦犯罪，更是對認真防疫者的侮辱。

美國衛生部公眾服務監察長辦公室的芝加哥主管普雷蒙特(Lemont Pugh III)說，竊取與出售新冠疫苗卡是不可原諒、不能容忍的行為，「此舉嚴重損害公共利益」。

疫苗 司法部 芝加哥

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