我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美單日12萬確診 比6月中暴增930% 近2千兒童住院

國安顧問坦承：錯估阿富汗情勢訊息 一路上達拜登

網售假疫苗卡 開群組納會員 還接受比特幣

編譯組／綜合報導
市面上發現許多透過網路販售的虛假疫苗卡。（KXAN網路截圖）
市面上發現許多透過網路販售的虛假疫苗卡。（KXAN網路截圖）

根據德州KXAN電視台一項調查發現，儘管德州疫情，正因Delta變種病毒肆虐不斷擴大，不少德州人卻透過公開或非公開管道，買賣假的新冠肺炎疫苗卡，甚至可用比特幣交易。

由於奧斯汀處於第五階段，一些商家、企業無視州長艾伯特(Greg Abbott)禁止機構要求出示疫苗卡的命令，迫使反對接種疫苗者，不得不「另謀出路」。

在Telegram應用程式App，一個名為「德州疫苗接種卡CDC」（Texas Vaccination Card CDC）群組有近4100名成員。匿名賣家提供假疫苗卡、免疫紀錄或「適合飛行證書」，並用未公開的比特幣付款。

另一個名為「假疫苗卡」（Fake Vaccine Cards）群組，則有近7萬3122 名訂閱者。買家寫道「當心、遠離有毒疫苗，在不接種疫苗情況下取得疫苗卡，保持安全。」

調查發現，包括craigslist或eBay，也有類似銷售行為。eBay一位賣家告訴KXAN，他以每張60元，售出40張假的CDC卡，其中十張寄送至奧斯汀地址。

賣家也使用其他社交媒體進行交易，包括Instagram和推特，部分假卡銷售額更達150元。

美聯社一項調查指出，全國數十所學校的教職員工和學生，擔心假疫苗卡取得容易。

聯邦調查局（FBI）警告，製造或販售假卡者，將觸犯法律，面臨最高五年監禁。

疫苗 德州 CDC

上一則

德州酗酒男子告餐廳讓他喝太多 獲賠550萬

延伸閱讀

疑接種輝瑞引心肌炎 星國少年心臟驟停 獲賠16.6萬美元

疑接種輝瑞引心肌炎 星國少年心臟驟停 獲賠16.6萬美元
日本準備讓民眾打第3劑 擬再買1.2億劑輝瑞疫苗

日本準備讓民眾打第3劑 擬再買1.2億劑輝瑞疫苗
未過台灣EUA 聯亞不服輸 將申訴改以Delta做為測試

未過台灣EUA 聯亞不服輸 將申訴改以Delta做為測試
勞工拒打疫苗遭雇主開除 申請失業救濟恐吃閉門羹

勞工拒打疫苗遭雇主開除 申請失業救濟恐吃閉門羹
美企業徵才 多間要求接種疫苗才錄取

美企業徵才 多間要求接種疫苗才錄取
解疫苗荒 陳時中要少開接種站挨批「何不食肉糜」翻版

解疫苗荒 陳時中要少開接種站挨批「何不食肉糜」翻版

熱門新聞

華男賴祥恩與父母遭攻擊的地點，在華盛頓國家大教堂附近。（Getty Images）

仇亞犯罪？華府華男一家三口散步回家 遭人攻擊

2021-08-12 20:56
新冠肺炎疫情期間，許多房客付不出房租，房東又無法趕人，讓新澤西州許多小房東生活陷入財務危機。圖為一名房東等著出席法院驅趕聽證會。(美聯社)

收不到租金、又無法趕人 小房東反陷困境 靠借錢餬口

2021-08-14 18:21
從路邊公廁望出去，感覺如廁不設防。(市府宣傳Youtube截圖)

影／德州小鎮公廁完全透明 令人又羞又愛

2021-08-13 18:37
中國軍火庫的中文名字取得非常顯目，總是吸引許多外州或國外來此觀光的民眾前來取景。（記者封昌明／攝影）

德州「軍火庫」遭武裝搶劫未遂 警方循車逮人

2021-08-13 18:58
中國城軍火庫負責人郭立在案發當時，取出隨身的佩槍與歹徒對峙，成功壓制歹徒。 （記者封昌明／攝影）

休士頓中國城槍店搶案 華人東主持槍嚇退歹徒

2021-08-15 16:35
德州醫院病患爆滿，不得不在院外搭帳篷，克難擴展醫院容量。(KHOU電視台畫面截圖)

病患爆增 德州醫院已克難到搭帳篷地步

2021-08-09 20:38

超人氣

更多 >
中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現

中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現
美利益是反恐 不會重蹈越戰覆轍 拜登：責任我來承擔

美利益是反恐 不會重蹈越戰覆轍 拜登：責任我來承擔
阿富汗總統出逃現鈔塞滿4輛車和1架直升機 其餘丟跑道

阿富汗總統出逃現鈔塞滿4輛車和1架直升機 其餘丟跑道
阿富汗人攀上飛機逃難 才升空就墜落斃命

阿富汗人攀上飛機逃難 才升空就墜落斃命
孫儷跌落神壇？新劇收視慘 演技被酸「只會瞪眼」

孫儷跌落神壇？新劇收視慘 演技被酸「只會瞪眼」