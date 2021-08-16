網售假疫苗卡 開群組納會員 還接受比特幣

市面上發現許多透過網路販售的虛假疫苗卡。（KXAN網路截圖）

根據德州 KXAN電視台一項調查發現，儘管德州疫情，正因Delta變種病毒肆虐不斷擴大，不少德州人卻透過公開或非公開管道，買賣假的新冠肺炎疫苗 卡，甚至可用比特幣交易。

由於奧斯汀處於第五階段，一些商家、企業無視州長艾伯特(Greg Abbott)禁止機構要求出示疫苗卡的命令，迫使反對接種疫苗者，不得不「另謀出路」。

在Telegram應用程式App，一個名為「德州疫苗接種卡CDC 」（Texas Vaccination Card CDC）群組有近4100名成員。匿名賣家提供假疫苗卡、免疫紀錄或「適合飛行證書」，並用未公開的比特幣付款。

另一個名為「假疫苗卡」（Fake Vaccine Cards）群組，則有近7萬3122 名訂閱者。買家寫道「當心、遠離有毒疫苗，在不接種疫苗情況下取得疫苗卡，保持安全。」

調查發現，包括craigslist或eBay，也有類似銷售行為。eBay一位賣家告訴KXAN，他以每張60元，售出40張假的CDC卡，其中十張寄送至奧斯汀地址。

賣家也使用其他社交媒體進行交易，包括Instagram和推特，部分假卡銷售額更達150元。

美聯社一項調查指出，全國數十所學校的教職員工和學生，擔心假疫苗卡取得容易。

聯邦調查局（FBI）警告，製造或販售假卡者，將觸犯法律，面臨最高五年監禁。