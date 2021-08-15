男子身中6槍已一周仍未手術 因醫院爆滿掛不上號

休士頓男子Joel Valdez日前被開了六槍，一周後至今，仍在醫院等待手術。(FOX 26畫面截圖)

FOX 26電視台報導，由於新冠肺炎疫情 爆發，醫院不堪重負，休士頓 男子Joel Valdez日前被開了六槍，一周後至今，仍在Ben Taub醫院等待手術。

「大家都很驚訝，我一周後仍躺在床上等待手術」Joel Valdez說。

根據哈里斯縣(Harris)衛生系統發言人，Ben Taub醫院目前加護病房已達98%滿床率，「其中33%患者與新冠肺炎相關。」

其他地區醫院也出現類似數字。「我們被告知，Lyndon B. Johnson醫院的加護病房滿床率達94%，58%患者與新冠肺炎相關。」

哈里斯縣衛生系統的Amanda Callaway表示，「為了應對新冠肺炎病患增加，哈里斯縣衛生系統醫院不堪重覆，我們醫學專家全天後審查所有手術病患，確定病患急性程度與患者整體狀況。」

Callaway說，「由於資源緊張，手術患者根據幾個因素優先考慮，不幸的是，這可能導致非緊急手術的延遲。哈里斯縣健康及醫療合作夥伴正努力解決，在這個艱困時刻提供最好的醫療服務。」

當地企業主Valdez和父親，日前接受採訪表示，這位休士頓男子14日凌晨離開超市，在W. Sam Houston Parkway 9100號街區時，遭陌生人開了六槍。

一周後，槍手Kendrick Green被捕，但受害人說，「一個多星期以來，我的骨頭被打斷了，我的脖子在這裡中槍，左肩被擊中三次骨折，傷重至此，但我仍等待著做手術。」

他希望能儘快接受手術，開始其漫長的復健過程。他也呼籲大眾「盡最大努力保持健康，不要進醫院。」