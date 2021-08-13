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德州「軍火庫」遭武裝搶劫未遂 警方循車逮人

記者封昌明／休士頓報導
中國軍火庫的中文名字取得非常顯目，總是吸引許多外州或國外來此觀光的民眾前來取景。（記者封昌明／攝影）
中國軍火庫的中文名字取得非常顯目，總是吸引許多外州或國外來此觀光的民眾前來取景。（記者封昌明／攝影）

休士頓中國城「軍火庫」(Super Armory)槍店，上月7月28日驚傳武裝搶劫未遂案件，被害人郭立（Authur Kuo）機警舉槍反制與當時在場值勤警衛一同拔槍與歹待對峙，歹徒見無機可乘，隨即抱頭鼠竄，留下贓車被警方拖回偵查。

郭立表示，時間發生在當日下午1時15分，但事實上該名西裔男子早上11時即前來，藉故以販售槍枝為名打開話匣子，當時即告知對方，槍枝來路不明他拒絕收購，於是對方就轉而想購買AK手槍轉移話題。郭立也不疑有他，隨即取出該把手槍，供他欣賞，他把玩一陣子後表示，晚一點再來買。

下午1時15分這名西裔男子再度返回，向郭立表示希望再看一眼AK手槍，郭立也應他的要求取出供他把玩，但他同時要求想看另一把別款的手機，於是郭就轉身欲取出另一枝槍，就在這個當下，該男子帶著那把AK手槍奪門而出，郭立驚覺不對，馬上拔出腰間的佩槍追出企圖壓制，並大聲喝斥嫌犯，沒想到歹徒棄置AK手槍在駕駛座，逃到對面大樹後作勢拔槍對抗。

當時聞訊而來的廣場警衛也與郭立兩人一同舉槍對向嫌犯，嫌犯見無機可乘即逃離他們的視線，郭立隨即撥打911報案，表示有人持槍企圖搶劫槍店。

在等候警方趕到之前，郭立看著停在門口的贓車突然有動靜，於是再度持槍前往查看，沒想到該名嫌犯竟換了上衣，想要回來把屬於他車子開走，嫌犯沒想到機警的郭立竟會把車鑰匙給拔了，看到持槍的郭立，嫌犯只好掀起上衣示意他沒有帶槍。

在嫌犯沒有持槍威脅他人生命的時候，郭立明白此時不能向他開槍，也不能留滯對方，於是再撥打電話，告訴警方，嫌犯仍在廣場內，警方隨後趕到，作好筆錄後將車輛拖走，循車找到嫌犯。

郭立說，AK手槍與與步槍是同一款式，只是手槍沒有槍托，槍管稍微短一點，火力非常強大，若讓不法份子得逞，恐對社會治安影響頗大，案發多日，郭立始終保持低調，不過他還是感謝警方破案。

中國城軍火庫負責人郭立在案發當時，取出隨身的佩槍與歹徒對峙，成功壓制歹徒。 （記...
中國城軍火庫負責人郭立在案發當時，取出隨身的佩槍與歹徒對峙，成功壓制歹徒。 （記者封昌明／攝影）
歹徒在案發當天在中國城「軍火庫」內把玩AK手槍。（記者封昌明／翻攝）
歹徒在案發當天在中國城「軍火庫」內把玩AK手槍。（記者封昌明／翻攝）

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