影／小鎮公廁完全透明 令人又羞又愛

從路邊公廁望出去，感覺如廁不設防。(市府宣傳Youtube截圖)

想過在透明廁所大小便的感覺嗎，很刺激或很害羞？也許去趟德州霍普金斯縣（Hopkins County）的小鎮薩弗斯普林（Sulphur Springs）就能親身體會，當透明人公開方便的感覺了。

(影音來源／Youtube)

Google Map的評論顯示，有人覺得當透明人很厲害，能夠看到別人的一舉一動，但別人卻不知道你正在看。有人則覺得，透明廁所真的嚇死他了，除非全世界只剩這一間，不然他打死都不會用。有人則說，廁所是必需品，但是蓋得這麼美，卻是非常意外，確實會想讓人繞路去看。

薩弗斯普林最早在2012年起造透明廁所時，借鑑義大利 當代藝術家Monica Bonvicini的概念，有點類似她的作品「Don't Miss A Sec」，因此說是廁所，其實也是一件裝置藝術品。因為透明廁所使用單面玻璃，因此外面看不進來，但裡面卻毫無視覺障礙。

其中一間位在鎮內的古蹟廣場Celebration Plaza附近，一間在霍普金斯縣法院的對街，兩間廁所上起來的風景都不錯看，只是造價有點高，一間要花5.4萬元。而且還在2013年參加過廁所大賽，當選全美第三讚的公共廁所，帶來不少觀光 客。

這麼漂亮的廁所會不會遭到破壞，或是使用者被歹徒盯上？薩弗斯普林市政經理Marc Maxwell說，觀光客只要留心觀察，就會發現附近有９台監視器，不但是HD高畫質，而且直通警局，所以這裡是壞蛋絕對不想來的地方。

廁所開放時間為早上８時至晚間10時。如需更多資訊，可上網站sulphurspringstx.org，或打給薩弗史普林觀光局，903-885-5614。線上觀賞則可透過Google Map，網址為https://www.google.com/maps/@33.1379802,-95.6011699,3a,89.9y,35.29h,84.3t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipNk355Iz33d66nW1MJKp0w1dRW1pEW4YstY-w5b!2e10!3e12!7i5376!8i2688