超級音樂會安啦 芝衛生局長：2周後病例數未驚人增長

連續四天的大型音樂演出Lollapalooza，吸引40萬樂迷朝聖，一度讓一些醫學專家憂慮成為病毒超級傳播者。(讀者提供)

兩周前於芝加哥 舉行的40萬人大型音樂會Lollapalooza，究竟有沒有成為新冠病毒的「超級傳播者」？芝加哥衛生局局長亞瓦迪12日表示，從活動開始至今剛好已經距離14天，假使參與該場音樂會染疫者，也都應該已經出現病徵，然而據統計，「沒有證據」顯示該音樂會大量擴散了病毒傳染。

亞瓦迪說，衛生局從感染病例的數據中，並沒有看到因為舉辦連續四天大型音樂會，而出現「令人震驚」與該演唱會有連結的感染數目，她說，一些人在活動前擔心該演唱會將變成「病毒超級傳播者」，官方統計，約有38.5萬樂迷參加了今年的Lollapalooza，這些樂迷中大約有88%都接種了疫苗 。

亞瓦迪表示，截至12日統計，有200多個確診病例與該音樂會相關，但無任何感染者因此住院或死亡。

芝加哥近來除了舉辦了Lollapalooza演唱會外，還有多場大型群聚活動，包括8月初在貝爾蒙特大道與愛迪生大道間，推出約10萬人參加的「市集日」(Northalsted Market Days)，接下來另一場跨城經典(Crosstown Classic)也有許多民眾出席。

芝加哥新增的新冠確診病例，從上周至12日上午為止，增加了39%，住院人數則提高了6%，亞瓦迪說，芝加哥儘管已經在「高度傳播」階段(substantial transmission)階段，單日平均確診達362例，但與疫情 前兩次高峰出現的激增相比，明顯完全不同。

她說，已經完全接種卻還是感染的「突破性病例」仍然非常罕見，這波感染者的年齡，以30多歲到40多歲為主，至於兒童染疫人數並沒有顯著增加。

亞瓦迪還提到，過去幾周接種疫苗人數一直在升高，芝加哥12到17歲的青少年，已經超過一半接種了疫苗。