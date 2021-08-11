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惡劣天氣與危險高溫連3天襲擊伊州 華埠也傳災情

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
橋港區Lowe街夾30街的路樹遭強風吹倒，壓到停放一旁的車輛。(特派員黃惠玲／攝影)
橋港區Lowe街夾30街的路樹遭強風吹倒，壓到停放一旁的車輛。(特派員黃惠玲／攝影)

全球氣候變遷趨勢明顯，伊利諾州極端氣候也接連到訪，繼9日伊州西北部確認龍捲風在七處地點著陸外，酷暑及強風、雷暴接連襲擊該州，華埠一帶10日傍晚多處發生強風吹倒路樹，至少三輛停放在橋港區路邊的華人車輛，遭倒下大樹壓垮，11日又將有新一波惡劣天氣及危險高溫籠罩大芝加哥區。

國家氣象局表示，經過調查，9日在北伊州迪卡布郡(De Kalb County)與杜佩琪郡地區，至少有七地點發生龍捲風著陸，包括North of Esmond、South of Kirkland、McHenry、South of Esmond、Brulington、Paw Paw、Sycamore to Virgil，等級EF-0到EF-1間。

10日氣象局向大芝加哥發出高溫警報，同時也提醒芝加哥及附近民眾留意雷暴風雨，根據指出，暴風雨從西郊一路掃過，約在晚間8時左右經過芝加哥市區，國家氣象局說，當晚最高風速達到每小時60到70哩，比9日的龍捲風破壞力更強。

電力公司ComEd表示，到11日清晨6時為止，仍有超過10萬戶家庭停電，此外，芝加哥捷運也因強風使軌道出現垃圾、雜物，導致班次延遲；緊鄰華埠商圈的橋港區，10日也傳出災情，位於Lowe街夾30街附近的路樹，不堪強風襲擊應聲而倒，住在該區的居民Louis陳說，至少有三輛華人停靠路邊車輛被大樹壓壞。

郊區一帶情況比市區更糟，包括艾文斯頓市(Evanston)、普蘭菲爾德市(Plainfield)都有不少大樹倒下的災情舉報，其中艾市約有6000戶停電。

國家氣象局表示，連續兩天的風雨還沒有停止的跡象，11日下午或傍晚，將有另一波強風、冰雹來襲，在此同時，高溫警報也將持續到11日晚間7時，炎熱指數估計將達華氏105度。

橋港區Lowe街夾30街的路樹遭強風吹倒，壓到停放一旁的車輛。(特派員黃惠玲／攝...
橋港區Lowe街夾30街的路樹遭強風吹倒，壓到停放一旁的車輛。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 高溫 龍捲風

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