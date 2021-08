惡劣天氣與危險高溫連3天襲擊伊州 華埠也傳災情

橋港區Lowe街夾30街的路樹遭強風吹倒,壓到停放一旁的車輛。(特派員黃惠玲/攝影)

全球氣候變遷趨勢明顯,伊利諾州極端氣候也接連到訪,繼9日伊州西北部確認龍捲風 在七處地點著陸外,酷暑及強風、雷暴接連襲擊該州,華埠一帶10日傍晚多處發生強風吹倒路樹,至少三輛停放在橋港區路邊的華人車輛,遭倒下大樹壓垮,11日又將有新一波惡劣天氣及危險高溫 籠罩大芝加哥 區。

國家氣象局表示,經過調查,9日在北伊州迪卡布郡(De Kalb County)與杜佩琪郡地區,至少有七地點發生龍捲風著陸,包括North of Esmond、South of Kirkland、McHenry、South of Esmond、Brulington、Paw Paw、Sycamore to Virgil,等級EF-0到EF-1間。

10日氣象局向大芝加哥發出高溫警報,同時也提醒芝加哥及附近民眾留意雷暴風雨,根據指出,暴風雨從西郊一路掃過,約在晚間8時左右經過芝加哥市區,國家氣象局說,當晚最高風速達到每小時60到70哩,比9日的龍捲風破壞力更強。

電力公司ComEd表示,到11日清晨6時為止,仍有超過10萬戶家庭停電,此外,芝加哥捷運也因強風使軌道出現垃圾、雜物,導致班次延遲;緊鄰華埠商圈的橋港區,10日也傳出災情,位於Lowe街夾30街附近的路樹,不堪強風襲擊應聲而倒,住在該區的居民Louis陳說,至少有三輛華人停靠路邊車輛被大樹壓壞。

郊區一帶情況比市區更糟,包括艾文斯頓市(Evanston)、普蘭菲爾德市(Plainfield)都有不少大樹倒下的災情舉報,其中艾市約有6000戶停電。

國家氣象局表示,連續兩天的風雨還沒有停止的跡象,11日下午或傍晚,將有另一波強風、冰雹來襲,在此同時,高溫警報也將持續到11日晚間7時,炎熱指數估計將達華氏105度。