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膚色歧視？非裔房仲及客戶看房 遭密州警持槍包圍

特派員黃惠玲╱綜合報導
密州懷俄明市警察誤逮包括房仲在內的三名正在看房非裔。(懷俄明警局影片截圖)
密州懷俄明市警察誤逮包括房仲在內的三名正在看房非裔。(懷俄明警局影片截圖)

密西根州一名非裔房仲帶著一對非裔父子客戶，在該州懷俄明市(Whoming)看房時，忽然發現屋外遭持槍警察包圍，原來鄰居懷疑之前擅自闖入該住宅遭逮捕的嫌疑人重返現場，因此打電話報警，根據警方公布的影片，這三人步出房屋時，警方命令他們雙手舉起，包括其中客戶的15歲兒子都被銬上手銬，並勒令三人坐進通常為嫌犯使用的警車後座。

(影片來源：懷俄明警局)

被誤逮的客戶索爾恩(Roy Thorne)接受媒體採訪時表示，他直覺一旦警察包圍時，必須先走出房子，讓他們可以看到「我們不具威脅」，所以在兒子首先發現屋外有持槍警察時，三人就決定陸續走出房屋。

根據懷俄明公共安全部門表示，警方是接到鄰居舉報，稱一周前被警方從該處民宅抓走的犯罪嫌疑人，又回到該地點，然而該鄰居完全弄錯，因為屋內的三人分別是房屋仲介布朗(Eric Brown)、客戶索爾恩及他15歲的兒子山姆，當時三人正在屋內看房，而且布朗早在前一天就透過網路預約了看房時間。

最終三人都無罪釋放，然而根據警方公布的影片，警察一度要求三人高舉雙手並上銬。

對於這起事件的過程，布朗說，在當下，的確覺得因為膚色而受到歧視，他說，「但很難證明警察使用武力的正當性」。

該市公共安全部門於事件後發出聲明表示，「我們的警察對待這些人的方式與種族無關，我們的警官做了適當的回應」，聲明還提到，「雖然無辜者被銬上手銬很不幸，但警察是根據當時所獲得的信息，然後依據部門政策採取了合理反應」。

該事件中未成年的山姆說，他遭到警察逮捕上銬時，感到「困惑、震驚及恐懼，因為我不知道他們為何會在那裡。」

在布朗向警方解釋自己是房仲，且出示執照以及手機上的房仲開鎖app後，警方將三人手銬解開，並向三人致歉。

密州懷俄明市警察誤逮三名正在看房的非裔。(懷俄明警局影片截圖)
密州懷俄明市警察誤逮三名正在看房的非裔。(懷俄明警局影片截圖)

警察 非裔 歧視

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