苦無病床 休士頓染新冠女嬰直昇機送150哩外醫院

女嬰感染新冠病毒Delta變種後惡化，直升機載到150哩外醫院住院治療。(哈里斯縣衛生局／FOX)

一名11個月大的休士頓 女嬰，感染新冠病毒Delta變種後健康惡化，但大休士頓地區已無病床，必須用直升機載到150哩外的天普 市(Temple)住院治療。

這位小病人是先被送到休士頓的詹森醫院(Lyndon B. Johnson Hospital)求診，醫師確診出她感染新冠病毒Delta變種，由於她還有癲癇症(seizure)發作的情況，必須住院插管治療。詹森醫院的執行副總裁達瑙爾(Patricia Darnauer)指出，該院的人員跟大休士頓地區的五家小兒科醫院(pediatric hospitals)聯繫，竟然沒有一家有空的病床可以給這位女嬰。

最後詹森醫院給她在奧斯汀北邊天普市的一家醫院小兒科病房找到病床，並把一切轉診所需的文件備齊。在哈里斯縣(Harris County)衛生局發布的視頻中，一架紅色醫療直升機起飛，把小病人載到休士頓西北邊150哩的天普市就醫。

克莉絲汀娜普洛普斯特醫師(Dr. Christina Propst)是休士頓地區最直言無隱的小兒科醫師，她對德州領導人刻意忽略疫情 、拉攏保守選民的心態極為不滿。眼見開學在即，她對新學期會出現的疫情升溫向家長提出警示，由於病床短缺，家長必須給孩子做好防疫工作，家中的成年人都要打疫苗以減少感染機會，已滿12歲的孩子應該立即打全疫苗，不滿12歲的孩子上學時要全程戴口罩，不要去理會那些沒常識的偏頗意見。

去年疫情初起的時候，兒童和青少年染疫的情況並不普遍，但變種病毒讓情況改觀，未成年人現在染疫相當嚴重，如今病床嚴重短缺，症狀嚴重者會求助無門，避免染上病毒才是最周全的辦法。