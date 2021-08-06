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印州狠婦殺夫 在子女眼前分屍還要求幫忙裝袋搬運

特派員黃惠玲╱綜合報導
槍殺丈夫且分屍的泰莎羅尼卡.艾倫(Thessalonica Allen)。(警方檔案照片)
槍殺丈夫且分屍的泰莎羅尼卡.艾倫(Thessalonica Allen)。(警方檔案照片)

印第安納州一名婦女因與丈夫吵架，憤而開槍射殺另一半，之後殘忍支解屍體，準備載到荒郊野外焚屍，期間這名婦女甚至要求兩個孩子協助分屍裝袋及搬運屍體。

根據法院文件，這名婦女為住在印州拉波特市(LaPorte)的泰莎羅尼卡.艾倫(Thessalonica Allen)，上周二她在公寓內槍殺丈夫藍迪(Randy Allen)，還將其雙腿砍下，然後塞入袋內。該殺夫兇嫌向警察表示，是因為丈夫攻擊她且掐她脖子，所以才開槍反擊。

血案發生當時也在公寓內的兩名孩子告訴警察，聽到很大的「砰」聲，接著看見父親倒在地上，父親還叫他們趕緊撥打911，不過這時母親禁止他們這樣做。警察說，泰莎羅尼卡隨後將丈夫屍體先藏到女兒房間的衣櫃內。

調查人員指出，當天半夜，泰莎羅尼卡將子女叫醒，並要求他們協助把丈夫屍體從衣櫃移出，準備搬到車上去，法院文件稱，因為死者過重，三人試了多次都沒有成功。

隔天，泰莎羅尼卡在孩子面前拿斧頭砍下丈夫的雙腿，並叫孩子們幫忙放到袋子內，同時協助清理現場。同時她又打電話給前夫沃克(Rory Walker)要求他到家裡幫忙，沃克到場後發現凶案，隨後打了電話報警。

藍迪的家人聽到這件慘案後都瘋了，其姐姐柯爾曼(Sharon Colmen)說，「我們非常震驚」，藍迪阿姨布蘭頓(Patricia Blanton)則說，一聽到消息她立即失控，「無法想像孩子們經歷了什麼」。

當警察據報到場時，除了發現藍迪屍體外，還找到一張兇嫌手寫的待處理清單，其中包括向死者念咒語、用鎚子砸膝蓋、用刀子捅他、用床單與塑膠袋把屍體捲起包裹等。

法醫屍檢報告顯示，子彈射進藍迪的脊椎區，他因此無法移動而流血過多死亡。

兇嫌艾倫面臨多達六項指控，包括謀殺、虐屍、忽略兒童等重罪。

警察 波特 印第安納州

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