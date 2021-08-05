上天下地全包 馬斯克將開採石油天然氣

SpaceX取得Starbase下方油礦的開發權。圖為SpaceX火箭發射過程。（SpaceX）

德州鐵路委員會3日以3票同意、0票反對，通過SpaceX 的新開發案。鐵路委員會同時負責管理德州境內的化石燃料開採與生產，因此得以授權大亨馬斯克（Elon Musk）名下的SpaceX公司，開發其24英畝基地下方的潛藏石油 與天然氣 。不過宣稱持有開採權的Dallas Petroleum Group表示還會上訴，因此本案恐怕還會拖上一段時間。

鄰近格蘭德河（Rio Grande）的Starbase，是SpaceX發射商用火箭的主要基地。地塊是公司2017年10月從Sanchez Energy購得，但當SpaceX發現基地下方蘊藏有石油與天然氣，並打算開採時，Dallas Petroleum Group卻跳出來宣稱，他們才是油礦的所有權人，而且當地還留有機組。

當Dallas Petroleum Group提告後，鐵路委員會認定，既然地價稅都是由Sanchez Energy支付，而不是Dallas Petroleum Group，因此SpaceX既然取得地權，其子公司Lone Star Mineral Development LLC當然有權開發地下資源。 不過鐵路委員會的裁定還可以繼續打行政官司，因此Dallas Petroleum Group仍然可以上訴。

本案先前的庭審記錄顯示，SpaceX計畫開採Starbase下方的天然氣，並利用甲烷混合其他原料生產火箭燃料。除此之外，SpaceX還計畫開發兩座天然氣發電廠與製造液態甲烷的冷凍廠房。