維州女子試圖帶槍登機 雷根機場被捕

維州一女子3日在雷根國際機場坐飛機時，試圖把裝了子彈的手槍帶上飛機，但聯邦運輸安全管理局工作人員逮捕，手槍也被沒收。圖為示意圖。(Getty Images)

維州威廉 王子郡(Prince William)的一名女子3日在雷根國際機場 坐飛機時，試圖把裝了子彈的手槍帶上飛機，但聯邦運輸安全管理局(Transportation Security Administration，簡稱TSA)的工作人員逮捕，手槍也被沒收。

TSA表示，該女子來自威廉王子郡鄧弗里斯(Dumfries)，當天帶著一把9毫米口徑手槍，裝有七發子彈，在安檢處被捕；這已是今年第20次在雷根機場安檢處收繳武器，比去年的數據翻倍。

雷根機場的TSA聯邦安全主任強生(Scott T. Johnson)說，這一趨勢令人不安，TSA更希望事情朝反方向發展。

TSA說，安檢處的X光機器發現了該女子攜帶手槍，隨即通知了華盛頓都會區機場管理局(Metropolitan Washington Airports Authority)的警察 ，手槍收繳後，該女子也面臨武器控罪。

TSA允許旅客在托運行李放武器(firearms)，需妥善打包，並在取票口申報，武器不得裝有子彈，且必須單獨裝在硬邊(hard-sided)上鎖的箱子內，不能和彈藥裝在一起，規定詳情及違規後果可見TSA官網：bit.ly/3xkkUNT。