伊州新法「禁監獄關押ICE拘留移民」需轉外州或釋放

伊州州長2日簽署四項與強化保護移民相關的法案。(州長辦公室)

伊利諾州州長普立茲克2日簽署四項與保護移民 有關的法案(HB 121、SB 667、SB 1596、SB 2665)，其中包括禁止州與地方政府與聯邦移民執法局(ICE)簽訂拘留移民合約，這項措施禁止伊州監獄 繼續與聯邦合作拘留等待法院聽證移民，此舉也幾乎等於終止了聯邦機構在伊州拘留移民的權力。

SB 667法案主要強化伊州現有的「信任法案」(Illinois TRUST Act)及「擴大移民社區聲音法」(Voices of Immigration Communities Empowering Survivors Act)，內容除了禁止地方政府與聯邦簽訂合約拘留移民外，還包含：明白列出執法人員可以採取與不能採取的行動；禁止執法者或官員詢問拘留者的公民身分或移民身分；除非有聯邦刑事搜查令或聯邦法律的其他要求，否則限制地方政府執行執行查問移民身分的歧視作法；要求州與地方執法機構，就美國國土安全部的要求提交年度報告；授權伊州檢察長針對違反信任法案行為進行調查。

目前伊州的肯卡其郡(Kankakee County)、普拉斯基郡(Pulaski County)、麥克亨利郡(McHenry County)等地的私人監獄，均與聯邦有拘留移民的合作契約，ICE數據指出，這幾處監獄約關押了260位移民。

在全國範圍內，大多數遭拘留的移民，都關押在私人設施中，聯邦僅擁有及經營少數的拘留新，而伊州境內也沒有任何隸屬於聯邦的移民監獄。

近年來，包括加州、華盛頓州等州、城市，已經陸續撤銷了地方拘留移民的協議，另方面由於聯邦移民改革缺乏進度，各州也加大了取締私人監獄拘留移民的力度。

根據伊州新簽署的法令， 除非有法律挑戰或其他例外情況，否則ICE必須將目前關押在伊州的移民，轉移到其他州拘留，否則必須直接釋放。

地方政府對於普立茲克的新法不以為然，麥克亨利郡郡長比勒(Michael Buehler)說，該郡與ICE的合作協議，每年可為地方帶來1000萬元的收入，對於整年預算只有兩億的麥郡而言「是一大筆錢」，一旦此合約消失，將影響數十個工作崗位，也會帶來負面經濟效應。

普立茲克在簽署儀式上說，每個家庭、每個孩子、每個人都應該在他們稱為「家」的地方感到安全。

其他2日簽署的法案，HB 121將擴大對於夢想生DACA的保護；SB 1596則修改了2012年版本的「刑法」，將基於對移民身分的仇恨犯罪增列其中；SB 2665要求成立伊州移民影響特別工作組，研究州政策與項目如何影響移民。

四項與移民有關的法案，除SB 1596於明年1月1日起執行外，其他三項都立即生效。