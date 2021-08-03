芝10親友出遊7人確診 慶幸全團完全接種均僅輕症

伊利諾州目前完全接種後的突破性感染者，住院或死亡的比率不到2.5%。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥電視節目「風城現場」(Windy City Live)執行製作人曼德翰姆(Hank Mendheim)，7月與親友一行共10人，前往麻州 著名景點鱈魚角(Cape Cod)度假，結束各自返家後，包括他在內多達七人確診感染新冠病毒，他說，因為大家都已完全接種，所以病況都不嚴重，「我自己只有咳嗽、失去味覺與嗅覺約五天，很慶幸早就打完疫苗 ，否則後果不堪設想」。

曼德翰姆親友團造訪的地點，就是日前聯邦疾病防治中心調查報告中，由Delta病毒 引起突破性感染的麻州「鱈魚角」，此鎮約四分之三居民均已完全接種，但卻出現超過900個確診病例，這些突破性感染者中，約80%病患出現咳嗽、頭痛、喉嚨痛、肌肉痛和發燒等常見症狀。

西北大學肺部與重症監護專家蓋茲(Khalilah Gates)說，Delta病毒與之前的原始病毒株有所不同，因為在接種疫苗與未接種疫苗的個體中，均出現了相同數量的Delta病毒，這也意味著「接種疫苗者會傳播新冠病毒，不過，大多數已接種疫苗者感染後，很少導致住院或死亡。」

曼德翰姆說，確診的7名親友中，沒有人病況嚴重，大都只是出現流行性感冒的一般症狀。

伊利諾州目前因突破性感染而住院或死亡的比率，不到2.5％，芝加哥市已接種的99.9%居民中，都沒有出現感染情形。

蓋茲說她很想知道，「究竟這些突破性感染，是因為接種疫苗者本來就有潛在健康問題？或是他們在服用的藥物，導致其免疫系統無法正常工作？」

她也提到，以目前情況來看，可以基本確定的是「疫苗是有效的」，但沒有一個疫苗可以達到百分之百的效力，但以曼德翰姆家族為例，已經打完疫苗仍感染者，大多數都不會變成重症或致死。