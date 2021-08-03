我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市8.16起 堂食、健身房、影劇院顧客須有接種紀錄

不滿中國羽球女雙選手爆粗口 韓國羽協正式抗議

芝10親友出遊7人確診 慶幸全團完全接種均僅輕症

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
伊利諾州目前完全接種後的突破性感染者，住院或死亡的比率不到2.5%。(特派員黃惠玲／攝影)
伊利諾州目前完全接種後的突破性感染者，住院或死亡的比率不到2.5%。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥電視節目「風城現場」(Windy City Live)執行製作人曼德翰姆(Hank Mendheim)，7月與親友一行共10人，前往麻州著名景點鱈魚角(Cape Cod)度假，結束各自返家後，包括他在內多達七人確診感染新冠病毒，他說，因為大家都已完全接種，所以病況都不嚴重，「我自己只有咳嗽、失去味覺與嗅覺約五天，很慶幸早就打完疫苗，否則後果不堪設想」。

曼德翰姆親友團造訪的地點，就是日前聯邦疾病防治中心調查報告中，由Delta病毒引起突破性感染的麻州「鱈魚角」，此鎮約四分之三居民均已完全接種，但卻出現超過900個確診病例，這些突破性感染者中，約80%病患出現咳嗽、頭痛、喉嚨痛、肌肉痛和發燒等常見症狀。

西北大學肺部與重症監護專家蓋茲(Khalilah Gates)說，Delta病毒與之前的原始病毒株有所不同，因為在接種疫苗與未接種疫苗的個體中，均出現了相同數量的Delta病毒，這也意味著「接種疫苗者會傳播新冠病毒，不過，大多數已接種疫苗者感染後，很少導致住院或死亡。」

曼德翰姆說，確診的7名親友中，沒有人病況嚴重，大都只是出現流行性感冒的一般症狀。

伊利諾州目前因突破性感染而住院或死亡的比率，不到2.5％，芝加哥市已接種的99.9%居民中，都沒有出現感染情形。

蓋茲說她很想知道，「究竟這些突破性感染，是因為接種疫苗者本來就有潛在健康問題？或是他們在服用的藥物，導致其免疫系統無法正常工作？」

她也提到，以目前情況來看，可以基本確定的是「疫苗是有效的」，但沒有一個疫苗可以達到百分之百的效力，但以曼德翰姆家族為例，已經打完疫苗仍感染者，大多數都不會變成重症或致死。

疫苗 Delta病毒 麻州

上一則

大華府Delta疫情燒 多地「重度社區傳播」 恢復口罩令

延伸閱讀

後悔離婚了嗎？蓋茲哽咽：我搞砸了

後悔離婚了嗎？蓋茲哽咽：我搞砸了
比爾蓋茲首談離婚 差點落淚：我一手搞砸了

比爾蓋茲首談離婚 差點落淚：我一手搞砸了
繼股神、蓋茲…微軟前執行長也加入「身價千億俱樂部」

繼股神、蓋茲…微軟前執行長也加入「身價千億俱樂部」
眾議員蓋茲嗆矽谷 遭批煽動

眾議員蓋茲嗆矽谷 遭批煽動
微軟創辦人蓋茲離職傳聞 現任CEO：有檢舉一定查

微軟創辦人蓋茲離職傳聞 現任CEO：有檢舉一定查
蓋茲惹腥聞照當顧問 投資界批公司：怯懦怕事

蓋茲惹腥聞照當顧問 投資界批公司：怯懦怕事

熱門新聞

確診七天後的唐興發燒情況好轉，但仍然身體虛弱很怕冷，雖然戶外高溫90度，他待在家還是需要蓋上被子保暖。(唐興提供)

「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷

2021-07-29 19:41
巴克利(左二)賣水賺學費，卻意外獲得饒舌歌手Trae tha Truth(左一)贊助，兄妹四人都拿到全套裝備。（ABC）

德州貧童賣水賺學費 不料一位名人登門驚喜全家

2021-07-29 21:01
新澤西州居民派翠西亞．迪拉西歐在自家籬笆上懸掛帶粗話的反拜登標語，而遭判撤下標語，或按日處罰250元；但經上訴新州高等法院後，市政府決定撤銷指控。(NBC紐約地方電視台截圖)

自家籬笆掛「F字」反拜登標語 居民被罰上訴 新州市府撤案

2021-07-31 17:31
麥可拉光在臉書就有多達175萬名追隨者。( )

新冠疫苗假信息超級傳播者就是他 芝加哥醫生麥可拉

2021-07-26 14:48
經劇烈搖晃照顧男童的保母麥克奇。(福遍縣警方/ 美聯社)

男嬰腦損35年後亡 當年保母涉謀殺被捕

2021-07-27 21:20
德州夫婦不相信疫苗，直到進加護病房才改觀。(ABC7畫面截圖)

不信疫苗德州夫婦染疫 雙雙進ICU後急盼子女接種

2021-08-01 21:06

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國32金居首 美國22金

1張圖／東奧獎牌榜 中國32金居首 美國22金
東奧／郎平勝利謝幕 中國女排哭著跟她說「對不起」

東奧／郎平勝利謝幕 中國女排哭著跟她說「對不起」
雖打完疫苗 聯邦參議員葛理漢宣布確診

雖打完疫苗 聯邦參議員葛理漢宣布確診
紐約市汙水發現4種新冠新病毒 恐由鼠傳人

紐約市汙水發現4種新冠新病毒 恐由鼠傳人
妓女衣著暴露手持保險套 布魯克林地鐵攬客 華人震驚

妓女衣著暴露手持保險套 布魯克林地鐵攬客 華人震驚