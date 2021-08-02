我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

禁令難延 拜登籲房東別逼遷 白宮喊話再給30天

國會暴動後「人都變了」 第3名警察自殺

美墨邊境窘況 近千偷渡客無棲身處 羈押橋下

編譯組／綜合報導
近千名非法移民，遭邊境巡邏人員關押在德州南部邊境一座橋下。（FOX）
近千名非法移民，遭邊境巡邏人員關押在德州南部邊境一座橋下。（FOX）

紐約郵報報導，共和黨籍國會眾議員史提法尼克（Elise Stefanik）日前在推特發出一條近千名非法移民，遭邊境巡邏人員關押在德州南部邊境一座橋下的影片。他抨擊拜登政府持續製造移民危機。

推文指出「拜登、賀錦麗和參眾議院民主黨人，絕對是個災難」。推文上連結的影片，是由FOX新聞Bill Melugin所發布。

Melugin透過無人機拍攝的影片指出，「這是我們見過最多的移民群體，被邊境巡邏隊關押在德州Mission的Anzalduas橋下，看起來最多可容納1000人，我們只能用無人機查看該地區。」

在拜登撤銷前總統川普實施的許多移民政策後，白宮一直面臨愈來愈大壓力，需尋找方法應對邊境危機。

眾議員Henry Cuellar也呼籲政府採取行動。他在相關推特中指出「我們國土安全部和邊境人員不堪重負。國土安全部在7月，於南部邊境再次遇到超過18萬移民，有些事情必須改變。」

Cuellar和參議員格雷姆（Lindsey Graham）日前致函拜登，敦促他任命前國土安全部長強森（Jeh Johnson）領導邊境。

信中他們列出導致危機的數字，「今年6月，美國海關與邊境保護局（CBP）在西南陸地邊境紀錄18萬8829次執法事件，是十年來最高。較CBP於2020年6月紀錄的3萬3049增家571%。僅在2021年，這些數字就比2020年12月紀錄的7萬4019次增加255%。」

德州州長艾伯特（Greg Abbott）對政府無法控制邊界感到沮喪，近期簽署行政命令，指示國民警衛隊協助逮捕非法移民，允許德州相關單位攔截運送非法移民的車輛。

而最高法院大法官的加蘭德（Merrick Garland）對此提起訴訟，稱艾伯特違反聯邦法律。

非法移民 邊境 拜登

上一則

逾6成學童無新冠免疫力 置家中長者於險境

延伸閱讀

「遲了近一月」美7成成人接種疫苗達標 拜登：路還很長

「遲了近一月」美7成成人接種疫苗達標 拜登：路還很長
美聯社：挺拜登陣營8月將砸上億元 發動廣告宣傳

美聯社：挺拜登陣營8月將砸上億元 發動廣告宣傳
「快速遣返」班機重啟 染疫無證客不准登機

「快速遣返」班機重啟 染疫無證客不准登機
美月底前完成撤軍 傳推新難民計畫接納阿富汗人

美月底前完成撤軍 傳推新難民計畫接納阿富汗人
逼遷禁令到期 數百萬房客無去處 民主黨議員憤怒拜登不作為

逼遷禁令到期 數百萬房客無去處 民主黨議員憤怒拜登不作為
醜聞不斷 川普組影子內閣轉移焦點

醜聞不斷 川普組影子內閣轉移焦點

熱門新聞

確診七天後的唐興發燒情況好轉，但仍然身體虛弱很怕冷，雖然戶外高溫90度，他待在家還是需要蓋上被子保暖。(唐興提供)

「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷

2021-07-29 19:41
巴克利(左二)賣水賺學費，卻意外獲得饒舌歌手Trae tha Truth(左一)贊助，兄妹四人都拿到全套裝備。（ABC）

德州貧童賣水賺學費 不料一位名人登門驚喜全家

2021-07-29 21:01
新澤西州居民派翠西亞．迪拉西歐在自家籬笆上懸掛帶粗話的反拜登標語，而遭判撤下標語，或按日處罰250元；但經上訴新州高等法院後，市政府決定撤銷指控。(NBC紐約地方電視台截圖)

自家籬笆掛「F字」反拜登標語 居民被罰上訴 新州市府撤案

2021-07-31 17:31
麥可拉光在臉書就有多達175萬名追隨者。( )

新冠疫苗假信息超級傳播者就是他 芝加哥醫生麥可拉

2021-07-26 14:48
經劇烈搖晃照顧男童的保母麥克奇。(福遍縣警方/ 美聯社)

男嬰腦損35年後亡 當年保母涉謀殺被捕

2021-07-27 21:20
德州夫婦不相信疫苗，直到進加護病房才改觀。(ABC7畫面截圖)

不信疫苗德州夫婦染疫 雙雙進ICU後急盼子女接種

2021-08-01 21:06

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國29金居首 美國22金

1張圖／東奧獎牌榜 中國29金居首 美國22金
共和黨：大量證據顯示新冠病毒從武漢病毒研究所外洩

共和黨：大量證據顯示新冠病毒從武漢病毒研究所外洩
蒸米飯用筷子一夾意外「拉絲」 網警告：別吃了快丟

蒸米飯用筷子一夾意外「拉絲」 網警告：別吃了快丟
百萬分之一機率 她生下「一黑一白」雙胞胎 合照好可愛

百萬分之一機率 她生下「一黑一白」雙胞胎 合照好可愛
加州「動物福利」新法將上路 豬肉恐飆漲6成 亞裔衝擊大

加州「動物福利」新法將上路 豬肉恐飆漲6成 亞裔衝擊大