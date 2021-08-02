美墨邊境窘況 近千偷渡客無棲身處 羈押橋下

近千名非法移民，遭邊境巡邏人員關押在德州南部邊境一座橋下。（FOX）

紐約郵報報導，共和黨籍國會眾議員史提法尼克（Elise Stefanik）日前在推特發出一條近千名非法移民 ，遭邊境 巡邏人員關押在德州南部邊境一座橋下的影片。他抨擊拜登 政府持續製造移民危機。

推文指出「拜登、賀錦麗和參眾議院民主黨人，絕對是個災難」。推文上連結的影片，是由FOX新聞Bill Melugin所發布。

Melugin透過無人機拍攝的影片指出，「這是我們見過最多的移民群體，被邊境巡邏隊關押在德州Mission的Anzalduas橋下，看起來最多可容納1000人，我們只能用無人機查看該地區。」

在拜登撤銷前總統川普實施的許多移民政策後，白宮一直面臨愈來愈大壓力，需尋找方法應對邊境危機。

眾議員Henry Cuellar也呼籲政府採取行動。他在相關推特中指出「我們國土安全部和邊境人員不堪重負。國土安全部在7月，於南部邊境再次遇到超過18萬移民，有些事情必須改變。」

Cuellar和參議員格雷姆（Lindsey Graham）日前致函拜登，敦促他任命前國土安全部長強森（Jeh Johnson）領導邊境。

信中他們列出導致危機的數字，「今年6月，美國海關與邊境保護局（CBP）在西南陸地邊境紀錄18萬8829次執法事件，是十年來最高。較CBP於2020年6月紀錄的3萬3049增家571%。僅在2021年，這些數字就比2020年12月紀錄的7萬4019次增加255%。」

德州州長艾伯特（Greg Abbott）對政府無法控制邊界感到沮喪，近期簽署行政命令，指示國民警衛隊協助逮捕非法移民，允許德州相關單位攔截運送非法移民的車輛。

而最高法院大法官的加蘭德（Merrick Garland）對此提起訴訟，稱艾伯特違反聯邦法律。