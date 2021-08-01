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不信疫苗德州夫婦染疫 雙雙進ICU後急盼子女接種

編譯組／綜合報導
德州夫婦不相信疫苗，直到進加護病房才改觀。(ABC7畫面截圖)
德州夫婦不相信疫苗，直到進加護病房才改觀。(ABC7畫面截圖)

ABC 7電視台報導，德州一對夫婦，Lydia Rodriguez和丈夫Lawrence一直不信任新冠肺炎疫苗，然近三週前雙雙染疫住進加護病房。儘管如今他們接種疫苗為時宜晚，但Lydia在插管前說的最後一件事，卻是希望家屬確保他們的孩子一定要獲得疫苗接種。

Lydia的表弟Dottie Jones說，「我們被告知他們病得很嚴重，非常非常嚴重，如果他們能活下來，將是一條漫漫的復健長路。」

Jones說，表姐夫妻並沒有接種疫苗。「他們不相信疫苗」Jones說，「當你試圖與他們交談，她只是說他不喜歡那樣，我猜他們是不相信。」

然而，當她進入加護病房，Lydia改變對疫苗的看法且要求接種，但醫師告訴他為時已晚。

「在她插管前，她對姐妹說的最後一件事，是請姐妹確保她的孩子接種疫苗」Jones說，「事後看起來很難做到這點，若她接種了疫苗，現在就會在家照顧孩子。」

Jones說，他分享這點，是希望其他家庭不會碰到這樣的悲劇。「我只是厭倦許多人，比如我的表姐和其沒接種疫苗的家人，提出反對疫苗言論。」

由於Lydia夫妻目前靠呼吸器留在加護病房，Jones和其他家庭成員幫忙照顧他們的四個孩子。他們也成立GoFundMe網站，希望眾籌協助支付醫療費用和帳單

「我們心碎了」Jones說，「我們替孩子們心碎，我只希望他們情況能好轉，能回家。」

疫苗 帳單 德州

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