我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

擋不住Delta 美研究：染疫者中74%已打完疫苗

東奧／美國女足點球淘汰荷蘭 半決賽對陣加拿大

蹭房市熱? 這棟待售屋外觀無奇 裡面怪怪的

編譯組／綜合報導
達拉斯待售屋內裝，令人費解。（HAR.com）
達拉斯待售屋內裝，令人費解。（HAR.com）

待售房舍：達拉斯Southview Lane 13229號，賣價98萬9000元，5786平方呎，建於2000年，兩臥兩衛，附帶心型浴缸。意者可聯絡Compass RE Texas的Mark Cain。

但是KPRC電視台卻發現，這間前庭看似平凡的房舍，內部照片卻是暗藏玄機。除了有類似服務櫃台的開孔玻璃窗，還有提供訪客放置東西的臨時置物櫃，大門上還貼著大大的「EXIT」標示。

細看結構，還能發現牆壁、地板與屋頂是混凝土建成，遠比一般住家的木製牆板來的厚實，只是起造者刻意讓房舍外觀看起來像一般住家。房舍還配有兩套供電管路，以及配備柴油槽的天染瓦斯發電機組。

另外還有工業級配備，與近似倉庫的兩個大型空間，並且各處都裝了滅火器。賣方並未多說房子的歷史，但是主張，這裡可以當成儲藏間，適合存放酒品、藝術品、豪車，甚至還能當終極安全屋（safe house）。

這間房子最終引發網購狂徒（Zillow surfer）的熱烈討論，其中之一宣稱，這裡最早是AT&T的機密資料處理中心，為了掩人耳目所以外觀像普通民宅。

有些人則宣稱，這裡應該是中情局（CIA­）藏匿間諜或叛逃者的安全屋；其他猜測包括，這裡可能是黑幫的秘密會所，或是被類似影集「Breaking Bad」（絕命毒師）的邪惡主角華特．懷特的罪犯當成製毒基地。

一名參與討論的網民還戲稱，看來有人把在家工作（WFH）的精神發揮到極致了呢。其他的看法則有點離題，類似這裡可能拿來放外星人屍體，或是吸血鬼的活體儲藏庫。

 如果只是想一窺究竟，可以上網賞屋，https://www.har.com/homedetail/13229-southview-ln-dallas-tx-75240/8892933。如果真的想買，就得聯絡Mark Cain先生了。

 

達拉斯待售屋外觀正常，卻引發網民熱烈討論。（HAR.com）
達拉斯待售屋外觀正常，卻引發網民熱烈討論。（HAR.com）
達拉斯待售屋內裝，令人費解。（HAR.com）
達拉斯待售屋內裝，令人費解。（HAR.com）

AT&T 間諜 工作

上一則

德州單日確診突破1萬大關 今年2月以來高峰

延伸閱讀

成交價高於標價 東灣柏克萊最普遍

成交價高於標價 東灣柏克萊最普遍
薪資上漲比房價快 灣區房屋更可負擔？

薪資上漲比房價快 灣區房屋更可負擔？
研究：地目調升 住房供應不會立刻大增

研究：地目調升 住房供應不會立刻大增

地目調升 非房市萬靈丹 反對者：摧毀加州地貌

地目調升 非房市萬靈丹 反對者：摧毀加州地貌

房價屢創新高買家疲累 灣區交易放緩

房價屢創新高買家疲累 灣區交易放緩
暴雨洪水襲西歐 德國等地已逾68死 拜登會梅克爾表慰問

暴雨洪水襲西歐 德國等地已逾68死 拜登會梅克爾表慰問

熱門新聞

確診七天後的唐興發燒情況好轉，但仍然身體虛弱很怕冷，雖然戶外高溫90度，他待在家還是需要蓋上被子保暖。(唐興提供)

「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷

2021-07-29 19:41
72歲的盧秀行6月4日失蹤，50天後屍體被警方發現，警方也已逮捕兇嫌塞爾斯。（費郡警方提供）

失蹤50天 華婦盧秀行屍體尋獲 25歲兇嫌被捕

2021-07-24 13:01
巴克利(左二)賣水賺學費，卻意外獲得饒舌歌手Trae tha Truth(左一)贊助，兄妹四人都拿到全套裝備。（ABC）

德州貧童賣水賺學費 不料一位名人登門驚喜全家

2021-07-29 21:01
耳念珠菌（Getty Images）

CDC通報3人染耳念珠菌致死 目前無藥可治

2021-07-23 21:32
麥可拉光在臉書就有多達175萬名追隨者。( )

新冠疫苗假信息超級傳播者就是他 芝加哥醫生麥可拉

2021-07-26 14:48
經劇烈搖晃照顧男童的保母麥克奇。(福遍縣警方/ 美聯社)

男嬰腦損35年後亡 當年保母涉媒殺被捕

2021-07-27 21:20

超人氣

更多 >
「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷

「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷
李蘇妮奧運摘金／買不起平衡木 爸爸親手為她做一個

李蘇妮奧運摘金／買不起平衡木 爸爸親手為她做一個
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國19金領先日美居第一

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國19金領先日美居第一
曼哈頓景點Vessel重開 14歲少年跳樓亡 4家人同遊

曼哈頓景點Vessel重開 14歲少年跳樓亡 4家人同遊
東奧／李蘇妮奪金圓夢 曾買不起平衡木 父親手造一個

東奧／李蘇妮奪金圓夢 曾買不起平衡木 父親手造一個