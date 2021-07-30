蹭房市熱? 這棟待售屋外觀無奇 裡面怪怪的

達拉斯待售屋內裝，令人費解。（HAR.com）

待售房舍：達拉斯Southview Lane 13229號，賣價98萬9000元，5786平方呎，建於2000年，兩臥兩衛，附帶心型浴缸。意者可聯絡Compass RE Texas的Mark Cain。

但是KPRC電視台卻發現，這間前庭看似平凡的房舍，內部照片卻是暗藏玄機。除了有類似服務櫃台的開孔玻璃窗，還有提供訪客放置東西的臨時置物櫃，大門上還貼著大大的「EXIT」標示。

細看結構，還能發現牆壁、地板與屋頂是混凝土建成，遠比一般住家的木製牆板來的厚實，只是起造者刻意讓房舍外觀看起來像一般住家。房舍還配有兩套供電管路，以及配備柴油槽的天染瓦斯發電機組。

另外還有工業級配備，與近似倉庫的兩個大型空間，並且各處都裝了滅火器。賣方並未多說房子的歷史，但是主張，這裡可以當成儲藏間，適合存放酒品、藝術品、豪車，甚至還能當終極安全屋（safe house）。

這間房子最終引發網購狂徒（Zillow surfer）的熱烈討論，其中之一宣稱，這裡最早是AT&T 的機密資料處理中心，為了掩人耳目所以外觀像普通民宅。

有些人則宣稱，這裡應該是中情局（CIA­）藏匿間諜 或叛逃者的安全屋；其他猜測包括，這裡可能是黑幫的秘密會所，或是被類似影集「Breaking Bad」（絕命毒師）的邪惡主角華特．懷特的罪犯當成製毒基地。

一名參與討論的網民還戲稱，看來有人把在家工作 （WFH）的精神發揮到極致了呢。其他的看法則有點離題，類似這裡可能拿來放外星人屍體，或是吸血鬼的活體儲藏庫。

如果只是想一窺究竟，可以上網賞屋，https://www.har.com/homedetail/13229-southview-ln-dallas-tx-75240/8892933。如果真的想買，就得聯絡Mark Cain先生了。