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德州貧童賣水賺學費 不料一位名人登門驚喜全家

編譯組／綜合報導
巴克利(左二)賣水賺學費，卻意外獲得饒舌歌手Trae tha Truth(左一)贊助，兄妹四人都拿到全套裝備。（ABC）
巴克利(左二)賣水賺學費，卻意外獲得饒舌歌手Trae tha Truth(左一)贊助，兄妹四人都拿到全套裝備。（ABC）

15歲的巴克利（Jayden Buckley）先前在Fondren與West Airport附近的加油站外賣水，好幫自己賺學費，並協助失業母親籌錢照顧其他妹妹。

沒想到，某一天一個女士聽了他的故事後，掏了100元給他，要他好好念書。巴克利嚇了一大跳，「差點心臟病發」，因為他本以為這種好事不可能發在他身上。

沒想到，還有其他善心人陸續上門，因為女士把照片貼上社交媒體，越來越多人關心巴克利的狀況。其中最大手筆的是休士頓饒舌歌手Trae tha Truth，他不但帶巴克利去買了全套上學裝備，還額外幫巴克利的三個妹妹買了上課用品。

巴克利的媽媽Jamaica，獨身帶著四個小孩，今年四月才從亞特蘭大搬到休士頓。她說，她很努力想找份正職工作，但是沒人肯用她。但是28日是印象中巴克利最開心的一天，因為這孩子與其他小孩得到了天佑，讓她大為吃驚。

其他好心人還在繼續伸出援手，包括艾利芙(Alief)地區知名社運人士Joseph Capo Dinnon。他說，巴克利沒有像其他孩子一樣，搞些旁門左道，而是正正當當地賺錢，所以大家應該獎勵巴克利，得到應得的支援。休士頓獨立學區（HISD）統計，區內共有78%的學生來自低收家庭。

 

巴克利(左)賣水賺學費，卻意外獲得饒舌歌手Trae tha Truth(右)贊助...
巴克利(左)賣水賺學費，卻意外獲得饒舌歌手Trae tha Truth(右)贊助。（ABC）
巴克利賣水賺學費，卻意外獲得贊助。（ABC）
巴克利賣水賺學費，卻意外獲得贊助。（ABC）

休士頓 心臟病 亞特蘭大

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