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疫情再升溫 華府本周六恢復室內口罩令

記者張筠／華盛頓報導
華府31日起恢復室內口罩令，無論接種狀態，兩歲以上的所有民眾須戴口罩。（記者張筠 / 攝影）
華府31日起恢復室內口罩令，無論接種狀態，兩歲以上的所有民眾須戴口罩。（記者張筠 / 攝影）

華府市長包瑟(Muriel Bowser)29日宣布，從31日(周六)開始恢復室內口罩令，無論疫苗接種狀態，兩歲以上的所有民眾在除用餐時的室內場所都要戴口罩，市府也強烈建議在人多的戶外場合戴口罩。

華府衛生局主任內斯比( LaQuandra Nesbitt)表示，新冠變種Delta病毒的威脅加劇，華府社區傳播也明顯增加，當前陽性確診率約3.6%，市府決定收緊口罩令，要求所有民眾不論是否接種疫苗，在室內都要戴口罩，華盛頓國民隊球場(Nationals Park)、 Audi Field等戶外場所不硬性要求，但衛生官員強烈建議民眾在大型活動以及人多聚集的場合戴口罩。

內斯比說，近日年輕群體的確診率增加，尤其5至14歲以及20至34歲兩個年齡段；為提升青少年接種率，市府近日也將於8月7日至9月30日在Brookland、Sousa、Johnson等中學附近設立接種站，專門給12至17歲青少年打疫苗，每個接種站的前400名接種者將獲得禮卡或免費AirPods耳機。

關於新學年的防疫計畫，所有學生無論接種狀態，返校都須戴口罩；目前市府不要求學生返校前要打新冠疫苗，但須在8月30日開學前更新接種常規的流感疫苗

包瑟表示，目前尚不要求，但強烈建議市府官員在返回實體工作前接種新冠疫苗，截至28日，52%市府官員已完全接種。

流感疫苗 口罩 華府

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