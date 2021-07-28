伊州遵循聯邦新指南 高傳染區室內戴口罩

CDC更新了口罩令，建議高傳染區民眾於室內戴上口罩，以避免delta 。(特派員黃惠玲／攝影)

由於聯邦疾病防治中心(CDC)更新了防疫指南，建議在疫情熱區的民眾，無論是否施打疫苗 ，應繼續在室內戴口罩 ，伊利諾州衛生廳廳長伊吉克表示，該州將遵循聯邦指南執行口罩新規，她說，目前伊州三分之二郡縣均列入高傳染區，但大部分芝加哥 區的疫情並未達到「確診激增」標準。

衛生廳指出，CDC的新防疫指南稱，在「大量」或「高」傳染地區，即使已經打過疫苗，室內仍然要戴口罩，伊吉克說，目前伊利諾州102個郡縣中，約有三分之二地區的疫情符合「室內建議戴口罩」標準，這些郡縣主要位於伊州中部與南部，至於大芝加哥地區，則只有威爾郡(Will County)達到室內需戴口罩的門檻。

CDC也建議教師、學生及學校的訪客，無論是否接種疫苗，均要在室內戴口罩，以防範傳染力極高的delta病毒，衛生廳對此表示，該州將會盡快更新針對學校的防疫指南，讓各學區可以重新評估並遵循施行。

伊吉克說，雖然有數據顯示美國批准的三種新冠疫苗的有效性，其中也包括針對delta變種病毒的效力，但大家都看到現階段病毒在未接種疫苗的人群中迅速傳播，她表示，伊州的確診病例與住院人數都在持續增加，特別是未施打疫苗的群體感染快速擴大，如大家都不採取行動阻止病毒擴散，最終每個人都將陷入風險。

伊州目前有許多郡縣達到了CDC的高傳播標準，這些郡縣不僅是反對州長普立茲克防疫措施最強烈的地區，也是疫苗接種率落後地方。

普立茲克表示，最有效防範病毒的方法就是施打疫苗，他呼籲未接種民眾，盡快前往施打，他也建議已施打疫苗者，還是應隨身攜帶口罩，只要到了感覺不舒適、安全處，隨時戴上，計畫出席芝加哥超級音樂會Lollapalooza的普立茲克就打算到時戴上口罩。

此外，芝加哥公布了最新的旅遊高風險名單，從30日起，從阿拉巴馬、阿拉斯加、亞利桑納、堪薩斯、密西西比、奧克拉荷馬、田納西、德州、懷俄明等九個州抵達芝加哥的民眾，假使未施打疫苗或沒有病毒檢測陰性證明者，均需先自行居家隔離10天，在此之前，已經有密蘇里、阿肯色、佛羅里達、內華達、路易斯安納以及美屬維京群島在該份名單中。