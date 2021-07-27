我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美退賽的體操天后 曾遭前隊醫性侵 和憂鬱症搏鬥

世界OnAir／冰島長大的中國女生 說說你不知道的冰島事

男嬰腦損35年後亡 當年保母涉媒殺被捕

編譯組／綜合報導
經劇烈搖晃照顧男童的保母麥克奇。(福遍縣警方/ 美聯社)
經劇烈搖晃照顧男童的保母麥克奇。(福遍縣警方/ 美聯社)

37年前曾在佛羅里達擔任保母的麥克奇（Terry McKirchy），因為曾經劇烈搖晃照顧的幼兒，導致該男童終身殘廢，並在2019年過世，2021年6月間由佛州布羅瓦縣（Broward County）大陪審團認定她觸犯謀殺罪，因此麥克奇7月2日在德州被捕。

現年59歲的麥克奇現在在休士頓的汽車零件廠工作，在判決確定後聯邦法警循線找到她，並將她送進監獄，等候移送移送佛州。麥克奇當年育有２子，因此兼差照顧當時5個月大的男童道林（Benjamin Dowling） 。

但是1984年7月3日，當父母要接道林時，卻發現他臉色發青、呼吸困難、雙手緊握、眼神渙散。當時麥克奇宣稱孩子從沙發上墜地。但是送醫後卻發現，道林顱內出血，確診為嬰兒猛烈搖晃症（shaken infant syndrome）。

不幸的是，道林的心智從此就未再發育過，就算念了特殊學校，智能仍然只有5個月大，最後在2019年9月16日過世，時年35歲。在事發之前，所有證據都顯示，道林身心健全，但是因為無法站立，因此只能插管餵食。

麥克奇當年雖然曾被判罪，但因懷孕獲得寬大處遇。但在道林死後，檢方仍決定以一級意圖謀殺、傷害幼兒起訴，因為法醫認定道林的死與1984年的傷直接相關。

 

幼兒時遭到保母傷害的男孩道林。(家人提供／福斯)
幼兒時遭到保母傷害的男孩道林。(家人提供／福斯)

佛州 德州 監獄

上一則

芝大專家警告 芝城10萬人音樂會恐引發全美感染野火

延伸閱讀

聖地牙哥華人按摩師涉嫌性侵被捕

聖地牙哥華人按摩師涉嫌性侵被捕
挪動同事飯盒起爭執 她被捕需上庭

挪動同事飯盒起爭執 她被捕需上庭
25歲苗族裔陸軍中尉聖海倫火山失蹤三天 遺體尋獲

25歲苗族裔陸軍中尉聖海倫火山失蹤三天 遺體尋獲
前檢察官控阻撓選舉舞弊調查 巴維理：說法不實

前檢察官控阻撓選舉舞弊調查 巴維理：說法不實
床墊麥克押200萬 賭太空人隊MLB奪冠

床墊麥克押200萬 賭太空人隊MLB奪冠
夏威夷旅遊業復甦 旅館5月入住率飆升

夏威夷旅遊業復甦 旅館5月入住率飆升

熱門新聞

72歲的盧秀行6月4日失蹤，50天後屍體被警方發現，警方也已逮捕兇嫌塞爾斯。（費郡警方提供）

失蹤50天 華婦盧秀行屍體尋獲 25歲兇嫌被捕

2021-07-24 13:01
伊利諾州疫苗接種率平均已經超過五成，但南部幾個郡縣居民的接種意願卻持續低落。(特派員黃惠玲/攝影)

為何拒打疫苗？伊州接種率最低地區居民這麼說

2021-07-21 12:40
耳念珠菌（Getty Images）

CDC通報3人染耳念珠菌致死 目前無藥可治

2021-07-23 21:32
德州民眾自非洲帶回「猴痘」，CDC籲少接觸動物並勤手。(CDC網頁)

非洲「猴痘」驚現美國 1人患病

2021-07-19 18:44
麥可拉光在臉書就有多達175萬名追隨者。( )

新冠疫苗假信息超級傳播者就是他 芝加哥醫生麥可拉

2021-07-26 14:48
疫情解封，新人趕辦婚禮，導致相關物品大漲。(Unsplash網頁)

禮服鮮花漲價、宴會場地滿檔 疫後一婚難求

2021-07-21 15:47

超人氣

更多 >
1張圖／東京奧運獎牌榜 日本10金重回榜首 美中緊追

1張圖／東京奧運獎牌榜 日本10金重回榜首 美中緊追
體操天后拜爾絲：我沒受傷，只是傷了一點自尊心

體操天后拜爾絲：我沒受傷，只是傷了一點自尊心
夫妻岸邊吃浪漫大餐 驚見載滿「裸體男女」渡輪

夫妻岸邊吃浪漫大餐 驚見載滿「裸體男女」渡輪
CDC收緊防疫建議 高傳播區打完疫苗室內也要戴口罩

CDC收緊防疫建議 高傳播區打完疫苗室內也要戴口罩

台積電全球廣設晶圓廠 金融時報：一個時代的結束

台積電全球廣設晶圓廠 金融時報：一個時代的結束