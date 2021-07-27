男嬰腦損35年後亡 當年保母涉媒殺被捕

經劇烈搖晃照顧男童的保母麥克奇。(福遍縣警方/ 美聯社)

37年前曾在佛羅里達擔任保母的麥克奇（Terry McKirchy），因為曾經劇烈搖晃照顧的幼兒，導致該男童終身殘廢，並在2019年過世，2021年6月間由佛州 布羅瓦縣（Broward County）大陪審團認定她觸犯謀殺罪，因此麥克奇7月2日在德州 被捕。

現年59歲的麥克奇現在在休士頓的汽車零件廠工作，在判決確定後聯邦法警循線找到她，並將她送進監獄 ，等候移送移送佛州。麥克奇當年育有２子，因此兼差照顧當時5個月大的男童道林（Benjamin Dowling） 。

但是1984年7月3日，當父母要接道林時，卻發現他臉色發青、呼吸困難、雙手緊握、眼神渙散。當時麥克奇宣稱孩子從沙發上墜地。但是送醫後卻發現，道林顱內出血，確診為嬰兒猛烈搖晃症（shaken infant syndrome）。

不幸的是，道林的心智從此就未再發育過，就算念了特殊學校，智能仍然只有5個月大，最後在2019年9月16日過世，時年35歲。在事發之前，所有證據都顯示，道林身心健全，但是因為無法站立，因此只能插管餵食。

麥克奇當年雖然曾被判罪，但因懷孕獲得寬大處遇。但在道林死後，檢方仍決定以一級意圖謀殺、傷害幼兒起訴，因為法醫認定道林的死與1984年的傷直接相關。