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帶啤酒出走華府? 德州議員寶座被搞笑換裝

編譯組／綜合報導
共和黨籍眾議員哈里斯在推特上，發出空置的議場圖，並在民主黨人空位P上啤酒標章。(Cody Harris推特)
共和黨籍眾議員哈里斯在推特上，發出空置的議場圖，並在民主黨人空位P上啤酒標章。(Cody Harris推特)

FOX電視台報導，德州共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz） 對德州民主黨人進行猛烈抨擊。此前有一個團體在推特上，替出走華府的民主黨籍議員徵集個人用品包。這些飛往華府的民主黨人，試圖通過法定人數不足的情況，阻止共和黨支持的投票法案過關。

達拉斯民主黨人一派輕鬆地說，「我們打包Dr. Pepper汽水、墨西哥莎莎醬、硬糖、髮膠、旅遊洗漱用品、洗手液、縫紉包、急救或支付運費的現金。」。並公布他們將舉行會議的地點。

克魯茲看到出走議員打包清單後，在推特上酸「怎麼沒有米勒啤酒(Miller Lite)？」

他指的是出現的一張照片，照片顯示眾議院民主黨人前往華府，周圍是一箱米勒啤酒。

德州共和黨籍眾議員哈里斯（Cody Harris）也嘲笑民主黨人，並在推特發出一次會議上，他們所有空座位的照片，空位上都用繪圖軟體P上(後製)米勒的啤酒標章。

共和黨籍州長艾伯特（Greg Abbott）告訴Fox，這些立法人員將在返回德州後被捕，這可能要到目前為期30天的特別會議結束，約8月底左右。儘管他們的出走，將成功阻礙共和黨對該法案的努力，但艾伯特誓言若有必要，將繼續努力至2022年大選。

出走華府的德州民主黨議員巴士座位上有一箱米勒牌啤酒。(Dan Patrick推特...
出走華府的德州民主黨議員巴士座位上有一箱米勒牌啤酒。(Dan Patrick推特)

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