新冠疫苗假信息超級傳播者就是他 芝加哥醫生麥可拉

麥可拉光在臉書就有多達175萬名追隨者。( )

由「對抗數據仇恨中心」(Center for Countering Digital Hate)新發布的一項報告指出，約12名具美國社交媒體影響力的帳號，是全美三分之二「反疫苗 」信息的主要來源，其中出生於芝加哥 的醫生麥可拉(Dr. Joseph Mercola)，在這份「疫苗錯誤信息超級傳播者名單」中高居第一位。

這份報告指出，麥可拉堪稱是成功的反疫苗企業家，他販售膳食補充劑及錯誤的治療方法來代替疫苗功用，這位醫生的多個社交媒體帳號粉絲，加起來高達360萬名。

報告稱，他在社交媒體上發表未經證實的聲明不勝枚舉，其中「雙氧水療法可以成功治療包括新冠病毒在內的大多數病毒性呼吸道疾病」這則，在臉書上被分享了4600次，而他備受爭議的網站mercola.com上的文章標題，還包括「注射新冠疫苗會不會縮短壽命？」「讓兒童感染新冠病毒可能比接種疫苗得到更好的免疫力」。

對於這位疫苗錯誤信息超級傳播者，芝加哥論壇報分析列出公眾需要了解的他的背景及其過往黑歷史：

●麥可拉數百萬元的另類醫療業務於芝加哥起步，他的母親是一名女服務生，父親則曾在馬歇菲爾德百貨公司任職，畢業於芝加哥萊恩科技大學預科高中的他，1982年從芝加哥骨科醫學院畢業，幾年後於北郊的香柏市開設了第一家診所，並在附近經營了自然健康中心(Natural Health Center)，10幾年前這家公司搬到佛羅里達。

●麥可拉發表過未經證實的醫學聲明，曾受到聯邦食品藥物管理局FDA 抨擊，2011年時，其網站號召女性不要因為檢測乳癌而去接受乳房X光檢查，他鼓動婦女改採用從他的診所購入熱成像相機，並以此篩檢癌症、狼瘡、關節炎等健康問題，FDA當年向他寄出警告信，指控他未經批准銷售該類相機。

●美國兒科學會(American Academy of Pediatrics)公開反對麥可拉的疫苗主張與說法，2011年該學會致信CBS，請求該公司撤下其位於紐約時代廣場上的一則屏幕廣告，這個廣告寫著「了解疫苗風險」，此廣告由反疫苗團體「全美疫苗信息中心」(Vaccine Information Center)支付費用，而麥可拉在過去10年，向此機構捐贈了290萬元。

●麥可拉曾一度販售「將皮膚曬黑的床」(tanning beds)，並稱這種床可以降低罹患皮膚癌的機率，無視醫生們長期警告不要在室內使用曬黑床，該產品後來被控廣告不實，麥可拉官司敗訴而將售出的530萬貨款退給消費者。

●FDA最近針對他提出的新冠疫苗說法進行了調查，今年2月，FDA發信給麥可拉，表明其所販售的產品「可減輕、預防、治療、診斷或治癒新冠肺炎病毒」，必須立刻停止。